Andere Länder, anderes Bußgeld: Diese Verkehrsregeln gelten im Ausland

© Nikola Barbutov/Shutterstock.com



In vielen Ländern sind für Autofahrer empfindliche Strafen fällig, sollten sie sich nicht an die geltenden Tempolimits halten. Wer etwa in Norwegen 20 km/h zu schnell ist, wird mit 480 Euro zur Kasse gebeten. Auch in Italien, der Schweiz oder Großbritannien kann Rasen teuer werden.