Auf einen Blick: Das Wichtigste zum Tankrabatt

© Jan von nebenan/Shutterstock.com



Die steigenden Energiepreise machen sich in Deutschland vor allem an den Tankstellen bemerkbar. Preise von mehr als zwei Euro pro Liter Benzin oder Diesel gehören seit Frühjahr 2022 zur Normalität in der Bundesrepublik. Die Politik hat sich deshalb eine zumindest vorübergehende Lösung ausgedacht ...