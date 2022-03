Auftakt in der Formel 1: Das sind die neuen Flitzer der Königsklasse

© motorsports Photographer/Shutterstock.com



Fernando Alonso und Esteban Ocon gehen für Alpine an den Start. Beim Auftakt in Bahrain fuhr das Duo den Top Ten knapp hinterher - bis zum Ausfall der Red Bull, am Ende wurde Ocon Siebter und Alonso Neunter. Regelmäßig in den Top Ten zu landen, ist 2022 das Ziel von Alpine.