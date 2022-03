© BMW



Nierenstäbe in Alu matt, unlackierte Radhausblenden und Unterfahrschutz - so gibt sich die xLine zu erkennen. Für 2.950 Euro Aufpreis ist der xDrive-Allradantrieb nun erstmals in einer Offroad-Variante verfügbar und umfasst vier Fahrmodi für Geländefahrten. So gerüstet zeigt der X5 achtbare Offroad-Fähigkeiten.