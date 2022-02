E-Autos: Das sind die besten Stromer

© Teddy Leung/Shutterstock.com



Mercedes kam in Sachen Elektromobilität lange nicht in die Gänge, doch inzwischen haben die Stuttgarter mit dem EQA 250 geliefert. Der Premiumstromer schaffte es mit rund 5.800 verkauften Einheiten 2021 auf Platz 20 der meistverkauften Stromer in Deutschland.