Statt einem großen Magneten, einer Membran und einem Korb, der die ganzen Elemente an der richtigen Position hält, kommen bei den ESL von Warwick zwei Statoren zum Einsatz, die statisch aufgeladen werden. Durch das Aufspielen des Audiosignals verändern sie ihre elektrostatische Anziehungskraft so, dass sie die extrem leichte und leitfähige Membran (hier Film Diaphragm) in Schwingung versetzt wird und so Schall erzeugt werden kann.