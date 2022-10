© Ford



Es umfasst ein in Zusammenarbeit mit den Spezialisten von KW entwickeltes voll einstellbares Edelstahl-Gewindefahrwerk, das von Ford Performance unter anderem auf der Nürburgring-Nordschleife abgestimmt wurde. Zu der in 12 Stufen einstellbaren Druckstufe und der in 16 Stufen einstellbaren Druckstufe gesellen sich noch um 50 Prozent härtere und zehn Millimeter kürzere Fahrwerksfedern. Die Gewindefunktion erlaubt zudem eine weitere Tieferlegung um 15 Millimeter.