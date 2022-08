© Von An official of the Großherzoglich Badisches Bezirksamt. Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4489613



Erster "Führerschein" für den Automobilerfinder Carl Benz. Wortlaut: "Mannheim, 1. August 1888. Ausfahren mit dem Patent-Motorwagen betr. No 5: 222, Dem Herrn Benz, Besitzer der Rheinischen Gasmotoren-Fabrik hier wird bis auf Weiteres die Genehmigung zu versuchsweisen Fahrten mit dem von ihm hergestellten Patent-Motorwagen auf den die Gemarkungen Mannheim, Sandhofen, Käferthal, Feudenheim, Ilvesheim, Schriesheim, Ladenburg, Neckarau durchziehenden Straßen und Wegen unter dem ausdrücklichen Hinweis erteilt, dass der Unternehmer für allen Schaden, der durch den Gebrauch des Motorwagens für andere entsteht, verantwortlich ist.