© Porsche



Autonis 2022 – Die schönsten Autos in der Kategorie Oberklasse: Platz 1 geht an den Porsche Taycan Sport Turismo mit 35,7 Prozent. Er überzeugt die Leser vor BMW Achter und Audi A8. Dieses Prestigeduell unter den deutschen Herstellern geht klar an Porsche, Audi verliert generell an Boden.