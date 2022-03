© Mercedes-Benz



Über den MeCharge-Service haben Mercedes-Kunden Zugang zu 450.000 Ladepunkten in 31 Ländern. An Schnellladesäulen kann mit 100 kW nachgeladen werden, an Wechselstrom-Boxen gehen über den serienmäßigen 11-kW-Onboard-Charger bis zu 11 kW.