© Reinhard Schmid



1.) Die Reifen-Nennbreite in Millimetern 2.) Höhen-Breiten-Verhältnis in Prozent 3.) Dies steht für eine Radialkarkasse 4.) Nenndurchmesser des Reifens in Zoll 5.) Der Load-Index (Gewichts-Index) steht für die Tragfähigkeit des Autoreifens 6.) Der Speed-Index