© Opel



So stellt sich Opel einen modernen Manta vor: Oben Coupé wie das historische Vorbild, unten Crossover, ziemlich viel Bodenfreiheit und E-Antrieb. Vielleicht sogar mit Heckantrieb und ordentlich Leistung. Von mehr als 400 PS ist in einem Medienbericht die Rede. In der Folge Bilder vom auf E-Antrieb umgerüsteten Manta A, den Opel als GSe ElektroMOD vorgestellt hat.