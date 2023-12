© Jaguar Land Rover



Die aktive Geräuschunterdrückung erkennt Radvibrationen sowie Reifen- und Motorgeräusche. Sie übermittelt dann ein Geräuschunterdrückungs-Signal an die 35 Lautsprecher des Soundsystems. Dazu gehört jeweils ein Paar Lautsprecher mit einem Durchmesser von 60 Millimetern in den Kopfstützen der beiden Vordersitze und der äußeren Plätze in der zweiten Reihe.