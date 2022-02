© Ferrari



25 Kilometer elektrische Reichweite mit bis zu 135 km/h, zwei separate E-Maschinen an der Vorderachse die sowohl Torque Vectoring als auch Rückwärtsgang beherrschen, eine 72 Millimeter flache E-Maschinenscheibe am Doppelkupplungsgetriebe plus 780 PS starker Vierliter-Biturbo-V8 ergeben 1.000 PS sowie 900 Newtonmeter Systempower.