© VW



Hinter den Rücksitzen erschließt sich ein 586 Liter großer Kofferraum. Ausge-stattet ist der Kofferraum mit einem hochklappbaren Ladeboden. An seiner Unterseite sind zwei elektrisch angetriebene Longboards in einer speziellen Halterung arretiert, die als Last-Mile-Surfer dienen. Sie werden in der Halterung auch geladen.