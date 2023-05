© Max Balázs



In der Galerie zeigen wir Ihnen Autos, die es direkt bei deutschen Autoherstellern im Abo gibt. Audi nennt seinen Abo-Dienst on demand subscribe und bietet hier ausschließlich den E-Tron 55 sowie den E-tron 55 Sportback an. Laufzeit: 3, 6 oder 12 Monate. Monatliche Kosten: ab 899 Euro. Laut Hersteller-Webseite sollen die Fahrzeuge innerhalb von vier Wochen verfügbar sein.