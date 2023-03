Weil Porsche seit 30 Jahren in Thailand Autos verkauft, gibt es dort die limitierte 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition in sieben Sonderfarben.

Porsche treibt es bunt: Auf Sonderwunsch (Paint to Sample) und mit Sondermodellen. Der 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition verbindet beides: Aus Anlass des Marktstarts in dem südostasiatischen Land vor 30 Jahren hat der Sportwagen-Hersteller ein Sondermodell aufgelegt, bei dem Kunden aus einer von sieben Paint-to-Sample-Farbtönen wählen können.

Jeder Wochentag hat eine Farbe

Jede der sieben Farben ist einem Wochentag zugeordnet – ein Hinweis auf thailändische Mythologie und Astrologie. Über das Geburtsdatum hinaus hat in Thailand der Wochentag der Geburt eine ganz besondere Bedeutung. Beim Porsche-Sondermodell, das auf dem 911 Carrera GTS basiert, entsprechen diese sieben Farben den Wochentagen: Signalyellow (Montag), Rubystar (Dienstag), Signalgreen (Mittwoch), Pastelorange ( Donnerstag), Rivierablue (Freitag), Ultraviolet (Samstag) und Firered (Sonntag).

Die "Farbe nach Wahl" aus dem Programm der Exclusive Manufaktur wird auf die Karosserie und alle Anbauteilen lackiert und außerdem von Hand auf die 20- und 21-Zoll-Turbo-S-Räder aufgetragen. Eine Plakette an der B-Säule weist auf den Sonderstatus des Editionsmodells hin. Details am Exterieur sowie die Bremssättel sind schwarz lackiert. Fünf Streben des Lufteinlasses in der Motorklappe sind auf der Fahrerseite – in Thailand rechts – in den thailändischen Nationalfarben Rot, Weiß und Blau lackiert.

Einzelstück in sieben Farben

Die Außenfarbe findet sich innen auf Zierteilen in der Mittelkonsole und in der Armaturentafel wieder. Die Mittelbahnen der Sitze sind mit schwarzem Cord bezogen, die Armlehnen mit einem Jubiläumslogo bestickt und auf der Mittelarmlehne ist eine "30" eingeprägt. Eines der Jubiläumsmodelle, das Porsche während einer Gala im Queen Sirikit National Convention Centre präsentiert hat, ist von Hand in allen sieben Farben lackiert. Preis und Stückzahl der Edition sind nicht bekannt.