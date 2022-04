Renault soll sich sich von seiner Mehrheitsbeteiligung am russischen Lada-Hersteller Avtovaz getrennt haben, dies meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch (27.4.2022).

Demnach werde nach Angaben des Industrie- und Handelsministers Denis Manturow die 68-prozentige Beteiligung für eine symbolische Summe von einem Rubel an ein russisches Wissenschaftsinstitut übertragen. Darüber hinaus werde die Beteiligung am Moskauer Werk der Stadtverwaltung übergeben. Dort stehen bereits seit Ende März die Bänder still.

Rückkauf für Renault möglich

Renault könne, so Manturow weiter, die Anteile innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre zurückkaufen, allerdings müssten dann russische Investitionen in Avtovaz abgegolten werden. "Hier gibt es keine Geschenke", sagte Manturow. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters wollte sich ein Sprecher des Renault-Konzerns nicht dazu äußeren, auch von Seiten des französischen Staates, der 15 Prozent an Renault hält, gab es keinen Kommentar.

Erst 2016 hatte die Renault Group die Mehrheit an Avotvaz übernommen, als Minderheitsbeteiligter ist der russische Staatskonzern Rostec an Bord, der von Sergej Teschemesow, einem Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, geleitet wird.

Russischer Markt wichtig für Renault

Der russische Markt (siehe Fotoshow) hat für Renault enorme Bedeutung: Für die Renault-Gruppe ist er der zweitgrößte Markt, kein Wunder, ist Lada 2021 mit über 350.000 abgesetzten Modellen Marktführer. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge in Russland verkauft. Die Allianz aus Avtovaz mit Lada und Niva, sowie Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti und Datsun hat dort einen Marktanteil von 33,8 Prozent mit über 563.000 Modellen.

Zum Vergleich, Platz zwei belegt Kia mit einem Anteil von 12,3 Prozent gefolgt von VW mit 11,9 Prozent. An der Spitze der Verkaufsstatistik steht der Lada Vesta mit rund 113.000 Fahrzeugen sowie auf Platz zwei der Lada Granta mit rund 111.000 Modellen. Der Lada Niva steht mit mehr als 51.000 Autos auf Platz sechs und der Lada Largus auf Platz zehn mit fast 40.000 Fahrzeugen. Renault, Nissan und Lada können in die Top 25 der Zulassungsstatistik insgesamt zwölf Modelle platzieren.

Erst Anfang 2021 hatte Renault in seiner großen Renaulution-Strategie angekündigt, bis 2024 vier neue Modelle auf den Markt zu bringen. Dabei sollte Lada eng mit Dacia verbandelt und Synergien genutzt werden. Entsprechend sollte der Niva technisch auf der Platform des Duster aufbauen, auch ein größeres Modell als Lada-Version des Dacia Bigster sollte es geben.