Apropos Optik: An der Front erscheint der Erfolgs-SUV der Tschechen mit einem höheren Grill, einer Schürze im Wabendesign sowie mit "Kiemen" an den Außenkanten des Grills. Der untere Teil der LED-Scheinwerfer erscheint größer. In der Seitenansicht ist das kantige und bullige Design des Modells gut zu erkennen, eine starke Tarnung ist an den Radkästen auszumachen.

Kodiaq nicht mit "Modern Solid"-Design

Am Heck haben die Ingenieure provisorische Leuchten verbaut. Ansonsten ist die Auspuffanlage unter der Schürze verborgen. Das Seriendesign wird sich indes nur wenig an der Vision 7S-Studie orientieren, dem aktuell neuestes Ausblick auf das kommende Skoda-Design "Modern Solid". Das Design des Kodiaq wurde bereits vorher verabschiedet.

Nach wie vor baut der neue Skoda Kodiaq auf dem modularen Querbaukasten (MQB) des VW-Konzerns auf. Das bedeutet auch, dass er die Technik des Tiguan-Bruders übernimmt. Auch den haben wir bereits bei Wintertests im hohen Norden erwischt.

Technisch bleibt es bei den Diesel- und Benziner-Aggregaten. Das sind derzeit auf der Benziner-Seite der 1,5-Liter-TSI mit 150 PS zu 43.770 Euro sowie der 2.0 TSI mit 190 PS für 48.270 Euro. Bei den Dieseln kommen Zwei-Liter-TDI mit einem Leistungsspektrum von 150 bis 200 PS und wahlweise mit Allrad zum Einsatz. Die Preise reichen von 46.880 bis 51.030 Euro. Das RS-Modell ist aktuell nicht mehr verfügbar, dürfte aber in der neuen Generation wieder am Start sein. In Anlehnung an den Tiguan ist dann auch ein 1,4-Liter-E-Hybrid im Kodiaq zu haben.

Für alle Aggregate gilt: Es gibt in Sachen Leistung und Verbrauch ein Update. Ebenfalls ein Update erhalten die Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme und in diesem Zuge dürfte auch ein Update der Preise erfolgen.