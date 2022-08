Mit der Bekanntgabe der Strategie "Next Level", die ehrgeizige Ziele für den Absatz und neue Elektromodelle enthält, hat Skoda auch sein neues Logo gezeigt. Künftig setzt die Marke auf ein frisches Erscheinungsbild: Das neue Markenlogo ist nicht mehr dreidimensional. Damit soll es besser auf Bildschirmen wirken. Der Schriftzug verzichtet auf das "Hatschek", den Haken über dem S, der im Tschechischen die Aussprache als "Sch" kennzeichnet. Der ist nun im neuen Logo als Teil des ersten Buchstabens angedeutet.

Schriftzug statt Pfeil auf der Haube

An der Studie Vision 7S ist zu sehen, dass künftig statt des Logos der Schriftzug auf der Frontklappe zu sehen sein wird. Darunter befindet sich eine glatte Sensorfläche statt des Grills. Tech Deck nennt Skoda diese neue Aufteilung. Konsequent, denn Elektroautos benötigen keinen Frontgrill mehr. Stattdessen sind an der Front häufig Sensoren für Fahrerassistenzsysteme untergebracht.

Die neuen Kommunikationsfarben, Smaragd- und Elektrogrün, stünden für Ökologie, Nachhaltigkeit und Elektromobilität. Elektroautos sollen bis 2030 einen Anteil von mehr 70 Prozent am Skoda-Absatz ausmachen. Die Marke investiert dafür in den nächsten acht Jahren 5,6 Milliarden Euro. Drei neue Modelle sind bis 2026 schon angekündigt: Der kompakte Elektro-SUV Elroq, ein Ableger des Elektro-Mini ID.2 und ein Siebensitzer im Stil der Studie Vision 7S. Bis 2030 will Skoda zu den fünf absatzstärksten Autoherstellern in Europa gehören.