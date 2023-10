Sportwagen waren, sind und werden wohl auch noch weiter nur eine Nische im Automarkt sein. Im September lag deren Anteil an den Gesamtneuzulassungen bei nur 0,9 Prozent. In absoluten Zahlen sind das noch nicht mal 2.000 Autos. Allein der VW Golf als Modell verkauft sich über viermal so viel in einem Monat (rund 8.800 Einheiten).

TT und E-Klasse Coupé bald Geschichte

Dennoch ist es Monat für Monat erstaunlich, wie groß das Stück vom Kuchen ausfällt, das sich der Porsche 911 abschneidet. Im September sinken dessen Verkaufszahlen in Deutschland zwar fast um 27 Prozent, dennoch wählt jeder vierte Sportwagen-Käufer den Klassiker aus Zuffenhausen. Auch wenn Audi den TT schon abgeschrieben hat, hält dessen kleine Fangemeinde treu zu ihm. 240 Neuzulassungen und ein Zuwachs um über 40 Prozent zum Vorjahr reichen für Platz zwei, knapp vor dem nächsten Auslaufmodell.

Der Nachfolger des Mercedes E-Klasse Coupés ist in Form des CLE schon präsentiert. Bereits beendet ist die Produktion der zweitürigen E-Klasse; im Angebot befinden sich nur noch geringe Restbestände. Dennoch schafft es das als Sportwagen stets umstrittene Modell erneut auf den dritten Rang unserer Hitliste.

Der Z4 von BMW sichert sich den ersten Platz jenseits der Medaillen. Aus dem Mercedes SL scheint der erste Schwung gewichen zu sein. Mit einem Absturz um fast 68 Prozent bleibt im September nur Platz fünf. In starker Herbstform präsentieren sich die baugleichen Sportwagenbrüder Toyota GR86 und Subaru BRZ, die auf sechs und neun einfahren. Der Toyota Supra kann von seiner Verwandtschaft mit dem BMW Z4 nicht profitieren. Gegenüber dem Vorjahr sinkt seine Quote um fast 60 Prozent. Da ist nicht mehr drin als Platz 16.

Mustang-Fans warten

Noch schwerer gebeutelt hat es den Ford Mustang. Sonst eher im oberen Drittel der Liste zu finden, stürzt der US-Klassiker im September um 81 Prozent auf Rang 13 ab. Ob die Fans hier schon auf die neue Modellgeneration warten, die in den USA bereits im Verkauf ist? Deren Deutschlandstart ist auf Anfang 2024 datiert.

Nette Randnotiz: Ganz am Ende der Statistik taucht ein einsamer Mercedes CLK auf. Der dürfte seinen Weg als Gebrauchtwagen-Import auf den deutschen Markt geschafft haben, denn die Produktion des Zweitürers endete bereits 2010.