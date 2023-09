In der deutschen Tesla-Fabrik passieren auffällig viele und schwere Arbeitsunfällle – das belegen Dokumente von Rettungsdiensten, die dem Stern vorliegen. Die Liste der Verletzungen liest sich wie aus einem Kriegsgebiet.

247 mal musste allein im Jahr nach der Eröffnung der Berliner Tesla Gigafactory ein Rettungswagen oder Hubschrauber nach Grünheide gerufen werden. Das zeigt eine Auswertung von Dokumenten der örtlichen Behörden und Rettungsdienste, die dem Stern vorliegen. Hochgerechnet auf die Mitarbeiterzahl wären das etwa dreimal so viele Einsätze wie im Audi-Werk Ingolstadt. Derzeit arbeiten rund 11.000 Menschen im deutschen Tesla-Werk.

Auffällig ist dabei die Schwere der Unfälle. Von Verätzungen mit Salzsäure, Verbrennungen und massiven Quetschungen ist die Rede. Dem Bericht zufolge sei einem Mitarbeiter eine 50 Kilogramm schwere Holzkiste aus mehreren Metern Höhe auf den Kopf gefallen. Ein anderer Kollege sei mit dem Fuß in einen Dosierofen mit glühend heißem, flüssigem Aluminium eingebrochen – reines Aluminium schmilzt bei 660,3 Grad Celsius. Die Liste der Verletzungen liest sich dabei wie der Bericht aus einem Kriegsgebiet. Selbst von amputierten Gliedmaßen ist die Rede.

Viele meldepflichtige Arbeitsunfälle

Den Behörden liegen solch detaillierte Informationen vor, weil Arbeitsunfälle dann meldepflichtig werden, wenn ein Arbeiter drei Tage oder länger arbeitsunfähig bleibt. Allein zwischen Juni und November 2022 hatte Tesla laut Stern 190 solcher Arbeitsunfälle gemeldet.

"Diese Häufigkeit an Arbeitsunfällen ist nicht normal", meint der Bezirksleiter der IG Metall Berlin/Brandenburg und Sachsen, Dirk Schulze. Es handele sich um ein Vielfaches dessen, was in Automobilfirmen sonst üblich ist. "Ich habe die größte Sorge, dass irgendwann jemand zu Tode kommt."

Umweltvorfälle ebenfalls häufig

Ähnlich häufig geriet die Tesla Gigafactory Grünheide wegen schwerwiegender Umweltvorfälle in die Schlagzeilen. Seit der Eröffnung im Frühjahr 2022 seien insgesamt 26 Umwelthavarien gemeldet worden. Das hat neben dem Stern ebenfalls die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Beide Medien beziehen sich auf Informationen des Brandenburger Landesamts für Umwelt.

Konkret handele es sich dabei um Brände oder ausgelaufene Gefahrstoffe wie Diesel oder Lacke. Zur Erinnerung: Die Tesla-Fabrik liegt mitten im geschützten Trinkwasser-Einzugsbereich, darf das Monitoring der Grundwasserqualität allerdings selbst übernehmen. Eine grundsätzlich hohe Gefährdung mit Blick auf das Trinkwasser sieht der Leiter für Ökosysteme am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Martin Pusch. Gegenüber der dpa sagt er: "Es ist ein hohes Risiko der Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung aufgrund der geringen Rückhaltekapazität des Untergrunds." Derzeit baut Tesla das Werk am Standort Grünheide weiter aus.