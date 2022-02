Wer im Sommer mobil verreisen will, bis dato aber weder ein Wohnmobil sein Eigen nennt noch eine Zusage vom Vermieter in der Tasche hat, muss schon viel Glück haben, wenn sein Urlaubstraum in Erfüllung gehen soll. Andererseits stehen viele Mobile ungenutzt auf der Straße oder einem Abstellplatz, weil ihre Eigner nicht unentwegt auf Achse sein können oder wollen. Ist Sharing in dieser Situation das Zaubermittel?

Egal ob neu oder gebraucht: Ein Wohnmobil zu kaufen ist derzeit ein echtes Geduldsspiel. Die Händlerhöfe sind mehr oder weniger leergefegt, die Auftragsbücher der Hersteller übervoll, pandemiebedingte Rohstoffengpässe bremsen immer wieder die Fertigung. Wer jetzt ein Neufahrzeug bestellt, muss nicht selten Lieferzeiten von bis zu eineinhalb Jahren in Kauf nehmen.

Die wenigen Gebrauchtmobile, die noch verfügbar sind, werden nicht selten zu abenteuerlichen Preisen angeboten. Einige haben womöglich irgendwelche Macken, die andere Interessenten zuvor schon vor dem Kauf zurückschrecken ließen. Mietfahrzeuge sind dank der enormen Nachfrage gleichfalls teuer und ebenfalls schnell ausgebucht, vor allem wenn es sich um beliebte Modelle, Größen und Grundrissvarianten und bevorzugte Reisezeiten handelt.

Ist in dieser Situation Mieten von privat eine Lösung?

In den vergangenen Jahren haben sich schließlich einige Sharing-Plattformen etabliert, die jetzt ihre Chancen sehen. Besonders beliebt ist das Sharing bei Nutzern und Eignern von Campingbussen, aber auch aufgebaute Mobile werden angeboten und nachgefragt.

1. An Wohnmobil-Interessenten: Könnten Sie sich vorstellen, ein Mobil von privat über ein Sharing-Portal zu buchen? Wenn ja, was reizt Sie daran? Wenn nein, warum nicht? Wie finden Sie in diesem Zusammenhang die Idee des Teilens?

2. An Wohnmobil-Besitzer: Könnten Sie sich vorstellen, Ihr eigenes Mobil auf auf einer Sharing-Plattform anzubieten? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Wenn nein, warum nicht? Wie finden Sie in diesem Zusammenhang die Idee des Teilens?

