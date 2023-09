Die Antwort ist einfach: Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt immer am letzten Sonntag im Oktober. Für 2023 ist das der 29.10. Um 3 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde zurückgedreht. Das bedeutet, dass es um 3 Uhr wieder 2 Uhr ist. Mit dieser zusätzlichen Stunde will man mehr Tageslicht in den Morgenstunden gewinnen und Energie sparen. Doch die Umstellung hat auch Auswirkungen.

Das sind die Gefahren für Autofahrer durch die Zeitumstellung:

Veränderte Lichtverhältnisse: Mit der Umstellung auf Winterzeit wird es früher dunkel. Das kann für Autofahrer gefährlich sein, da sich die Sichtverhältnisse verschlechtern, wodurch das Unfallrisiko steigt. Müdigkeit und Schlafprobleme: Die Umstellung der Uhrzeit stört den menschlichen Bio- oder auch Circadianen-Rhythmus und kann zu Schlafproblemen führen. Durch den nicht ausreichenden Schlaf erhöht sich das Unfallrisiko. Wetter- und Straßenbedingungen: Im Herbst kann das Wetter in Deutschland unvorhersehbar sein – mit Nebel, Regen, manchmal sogar mit Schnee und gefrierender Nässe. Dazu kommt Laub auf den Straßen. Zusammen mit den veränderten Lichtverhältnissen durch die Zeitumstellung sind Fahrbedingungen erschwert und die Reaktionszeiten der Autofahrer beeinträchtigt. Risiko Wildtiere: Die Gefahr von vermehrten Wildunfällen ist in der Phase der Uhrenumstellung deutlich höher. So ist in den Monaten Oktober und November sowie im April und Mai das Wildunfallrisiko zwischen 5 und 8 Uhr und am Abend zwischen 17 und 0 Uhr stark erhöht. Risko Uhrumstellung: Ungewöhnliche Warnung, aber bei vielen Automodellen stellen sich die Uhren im Auto nicht automatisch um. Oftmals sind die Funktionen tief in der Menüstruktur des Infotainments versteckt. Da hilft manchmal nur der Blick in das (digitale) Benutzerhandbuch. Grundsätzlich sollten Autofahrer die Recherche und das Umstellen der Uhr nicht während der Fahrt vornehmen.

Übrigens: Die Mitteleuropäische Zeit ( MEZ) gilt in Deutschland und Europa (mit Ausnahme von Großbritannien) seit dem 1. April 1893. Mit der Einführung wurde eine einheitliche Zeit auf dem Kontinent gewährleistet. Die Sommerzeit wurde letztlich 1978 beschlossen und 1980 eingeführt. 1981 wurde der Beginn vorverlegt und schließlich 1996 EU-weit vereinheitlicht. Zahlreiche Versuche, die Sommerzeit abzuschaffen, sind bisher gescheitert.