Ein britisches Vergleichsportal hat in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Censuswide 2.000 Menschen einem IQ-Test unterzogen und anschließend nach ihren automobilen Besitztümern befragt. Daraus leiten die Auftraggeber einen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Fahrzeugwahl ab, den wir hier lediglich wiedergeben. So viel vorab, jetzt aber ans Eingemachte.

Neben der Automarke wurden auch Antrieb, Farbe und Kennzeichen-Personalisierung abgefragt. Das Ergebnis? Wer einen grünen Land Rover mit personalisiertem Nummernschild fährt, landet auf dem letzten Platz der IQ-Skala. Ermittelt wurden IQ-Durchschnittswerte, Land Rover Kunden landen bei 88,58. Platz eins geht mit 99 an Skoda-Fahrer. Erster deutscher Hersteller im Ranking ist Mercedes auf Platz 8 mit 94,74.

Benziner sind am cleversten

Mit Blick auf den Antrieb wird Fahrern von Benzinmotoren der höchste Intelligenzquotient (94,35) attestiert. In absteigender Reihenfolge rücken Hybride (93,89), Diesel (92,91) und Elektroautos (90,19) nach. Top Drei bei den Farben sind Weiß (95,71), Grau (94,97) und Rot (94,88) – der letzte Platz geht an grüne Autos mit 88,43. Wobei hier zu bedenken gilt, dass die absolute Menge an grünen Autos deutlich geringer sein dürfte, als die von grauen Autos. Zu guter Letzt wurden noch die Nummernschilder abgefragt. Hier stehen Fahrzeughalter mit willkürlichen Kennzeichen bei der IQ-Messung mit 94,15 etwas über jenen, die sich ein personalisiertes Kennzeichen zugelegt haben (91.95).

Wie valide diese Daten sind und ob tatsächlich ein Zusammenhang besteht, darf angezweifelt werden. Trotzdem zur Einordnung: Aktuellen Studien zufolge, liegen zwei Drittel der Menschen innerhalb einer IQ-Spanne von 85 bis 115. Nur etwa 2,5 Prozent landen unterhalb von 70 oder oberhalb von 130. Ab einem Wert von 144 darf man sich als Genie bezeichnen, so jedenfalls ist es auf der Stanford-Binet-Skala angegeben. Das von den Briten ermittelte Ranking der Marken finden Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel. Achja, aber ein Ranking vom selben Vergleichsportal hätten wir noch – nämlich jenes, das Automarken mit tendenziellen Psychopathen in Verbindung bringt. Auf den ersten fünf Plätzen liegen BMW, Audi, Fiat, Mazda und Honda. Am ungefährlichsten? Skoda. Die Verbindung zum IQ dürfen Sie selbst knüpfen.