Der 60.950 Euro teure BMW Z4 M40i tritt zum Verbrauchs-Check an.

Der BMW Z4 M40i macht es leicht, ihn zu mögen. Allein, dass er sich nun wieder mit einem Stoffverdeck statt mit dem sperrigen Klapptop bedacht, bringt 50 Kilogramm Gewichtsersparnis. Bei besserer Ausstattung wiegt der M40i 1.577 kg – exakt 30 kg weniger als der letzte alte, ebenfalls 340 PS starke Z4 35is. Noch ein paar Zahlen, um zu zeigen, wie viel besser der neue Z4 ist? Er beschleunigt 0,6 Sekunden eiliger aus dem Stand auf Tempo 100, fegt 4,6 km/h schneller durch den Slalom und soll zudem weniger Sprit verbrauchen. Wie sieht es also mit den Kraftstoff- und Unterhaltskosten aus?

Unser Testverbrauch

BMW gibt für den Z4 M40i einen WLTP-Normverbrauch von 8,4 Litern Super an. Von diesem Wert entfernt er sich im Alltag; wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 9,8 Litern ermittelt, was Spritkosten von 16,86 Euro auf 100 Kilometern verursacht. Auf der Eco-Runde verbrauchte der BMW 6,9 Liter, während er sich auf der Pendler-Strecke 9,8 Liter genehmigte. Wurde der BMW sportlich bewegt, stieg der Verbrauch auf 13,0 Liter. Die Kraftstoffkosten errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (24.04.2023 / Super: 1,72 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Wer so ressourcenschonend fährt wie wir auf unserer Eco-Runde, drückt die Spritkosten für 100 Kilometer auf 11,87 Euro. Die eher heftige Gangart resultiert in einer Summe von 22,36 Euro. Die Kfz-Steuer kostet für den neuen BMW Z4 M40i 256 Euro pro Jahr, die Haftpflicht-Versicherung beträgt 355 Euro. Teil- und Vollkasko schlagen mit zusätzlichen 135 beziehungsweise 488 Euro zu Buche. Monatliche Unterhaltskosten von 368 Euro zahlt, wer den BMW 15.000 Kilometer im Jahr fährt. Beträgt die Laufleistung das Doppelte, steigt die Summe auf 679 Euro. Den Wertverlust lassen wir in dieser Rechnung außen vor.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Test-Verbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (nicht unter 21). SF12 beutet bei der Allianz einen Rabattsatz von 34 Prozent für die Haftpflicht und 28 Prozent für die Vollkasko.