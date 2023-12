© Yannick Brossard



Ja, es wirkt ein wenig so, als wollte Alpine zum Abschied des Verbrenners nochmal alles, oder besser so viel Carbon und Ingenieursleistung wie nur möglich, in die Waagschale werfen. Das vorzügliche Fahrverhalten zeigt, dass sich der enorme Aufwand lohnen kann. Unser Tipp für alle, die 100.000 Euro auf der Kante haben: Kaufen, und für immer behalten. Das Geld ist sicher gut investiert und die Verzinsung macht ebenso glücklich wie die Freude am Fahren.​