Der VW Caddy 1.5 TSI Life tritt mit einem 114 PS starken 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner an, der nach WLTP-Norm 6,4 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Bei unserem Test genehmigte sich der Wolfsburger 8,1 Liter, was für diese Strecke Kraftstoffkosten in Höhe von 14,25 Euro bedeutet.