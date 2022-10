Für ein besonders Campervan-Gefühl kooperiert Ahorn mit den Tuning-Spezialisten von Irmscher und hat auf dem Caravan Salon 2022 den Ahorn Van City by Irmscher gezeigt. Sportlich erscheint die Sonderedition daher nicht nur wegen des Facelifts.

Schon seit Ende 2021 gab es in der Ahorn-Van-City-Familie Nachwuchs mit dem sogenannten Big City. Unten gibt es mehr Infos zum Ahorn Camp Van Big City. Die Sonderedition von Irmscher ist für beide Campervan-Versionen erhältich: Van City und Van Big City.

Ahorn Camp Van City by Irmscher

Wie beim Ahorn Van City basiert auch die Sonderedition auf dem Renault Trafic. Dieser bekommt von Irmscher eine neue Optik. Besonders auffällig sind die gelben Zierstreifen, die auf die anthrazitfarbene Karosserie geklebt sind. Dazu gibt es einen Dachspoiler in Wagenfarbe und Trittrohre in Edelstahl.

Tuning-Fans werden aber vor allem am Tieferlegungsfedersatz ihre Freude haben, der 25 mm bringen soll. Dazu gibt es außerdem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Heli-Star-Design. Das gezeigte Fahrzeug überflügelt den Grundpreis von 51.800 Euro, es kostet 62.74 Euro.

Der Grund für den höheren Preis: Die Irmscher-Edition kommt mit einigen Extras wie einer Standheizung, einer Markise und einem Fahrzeugpaket für den Renault, das alleine mit 2.890 Euro zu Buche schlägt. Dafür gibt es dann aber elektrische Fensterheber und Außenspiegel, einen Tempomat, ein Bluetooth-Radio und mehr.

Ahorn Camp Van City by Irmscher

Basisfahrzeug: Renault Trafic 130 PS

Renault Trafic 130 PS Größe (L/B/H): 4,99 m/ 1,96 m/ 2,03 m

4,99 m/ 1,96 m/ 2,03 m Schlaf-/Sitzplätze: 4/4

4/4 Preis: ab 51.800 Euro

Ahorn Camp Van Big City (2022)

Wie der kleine Bruder Ahorn Camp Van City (hier im Dauertest) basiert der neue "Big" ebenfalls auf dem Renault Trafic. Was ihn größer macht, ist der lange Radstand von 3,50 Meter. Damit kommt er auf eine Gesamtlänge von 5,40 Meter.

Kompaktcamper mit Bad-Grundriss

Das Mehr an Platz nutzt Ahorn im Van Big City für einen überraschenden Grundriss. Im Heck verbirgt sich ein kleines Bad inklusive Toilette.

Die Idee ist allerdings nicht ganz neu: Einen ähnlichen Grundriss zeigte bereits der Westfalia Jules Verne (hier im Vergleichstest). An sich ist die Waschgelegenheit an Bord eines so kompakten und alltagstauglichen Fahrzeugs praktisch, allerdings lässt sich das Bad tatsächlich nur bei geöffnetem Aufstelldach nutzen.

Apropos Dach: Komfortabel ist dabei, dass es sich per Fernbedienung elektrisch öffnet und schließt. Das Bett im Aufstelldach ist 1,21 x 1,98 Meter groß.

Unten im Fahrzeug steht eine weitere Liegefläche für zwei Personen bereit. Die Dinette lässt sich zu einer 1,32 x 1,84 Meter großen Liegefläche umbauen.

Ungewöhnlich ist zudem der Einbau einer Vierer-Dinette im vorderen Teil – die Fahrerhaussitze sind deshalb nicht drehbar. Kleiner Nachteil: Vier Erwachsene sitzen auf den schmalen Bänken stets mit Schulterkontakt.

Clever gelöst: Der Tisch aus der Sitzgruppe lässt sich auch außerhalb des Fahrzeugs nutzen – somit spart man sich ein weiteres Gepäckstück für den Campingtrip.

Bordtechnik fast wie in einem großen Campingbus

Für eine Dusche gibt es allerdings keinen Platz im Fahrzeug. Zum Duschen gibt es dafür einen Außenduschanschluss, den man für 490 Euro Aufpreis dazubestellen kann. Der Ahorn Camp Van Big City hat übrigens 68 Liter Frischwasser an Bord, der Abwassertank ist 55 Liter groß.

Im Heck befindet sich neben dem kompakten Bad die Küchenzeile entlang der Beifahrerseite. Der Herd ist ein Zweiflamm-Kocher mit elektrischer Piezozündung. Zwei 6-Liter-Gasflaschen passen ins Fahrzeug. Ergänzt wird die Küche mit einem Edelstahlspülbecken und einem 41-Liter-Kompressorkühlschrank mit Gefrierfach.

Die Camping-Ausstattung umfasst außerdem eine Truma Kombi 4 Dieselheizung und eine AGM-Batterie. Somit kann man mit dem Bus auch einige Tage autark campen und ist nicht ständig auf die Infrastruktur eines Campingplatzes angewiesen.

Basisfahrzeug und Preis

Der Renault Trafic wird serienmäßig mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb und 120 PS geliefert. Neben dem 80-Liter-Dieseltank ist ein 20-Liter-AdBlue-Tank eingebaut. Im Grundpreis sind bereits enthalten: Beifahrer-Airbag, ESP + ABS und eine Zentralverriegelung mit Fernbedingung. Optional kann man sich ein Radio mit MP3-Bluetooth dazubestellen sowie eine Fahrerhausklimaanlage, Bordcomputer, Tempomat und elektrische Fensterheber.

Preislich startet der Ahorn Van Big City mit 120-PS-Motor und einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,04 Tonnen bei knapp 44.000 Euro.

Alle Informationen: Ahorn Camp Van Big City 2022

Basisfahrzeug : Renault Trafic, 120 PS

: Renault Trafic, 120 PS Länge/Breite/Höhe: 5,40/1,96/2,03 Meter

5,40/1,96/2,03 Meter Schlaf-/Sitzplätze : 4/4

: 4/4 zulässiges Gesamtgewicht: 3,04 t

3,04 t Grundpreis: ca. 53.300 Euro

