Wer sich über aktuelle Freizeitfahrzeuge informieren will, ist mit einem Messebesuch gut beraten. Die größte Ausstellung für Reisemobile ist zweifellos der Caravan Salon in Düsseldorf. Die meisten Aussteller, die meisten Modelle, die meisten BesucherInnen – Superlative stehen dort auf der Tagesordnung.

Dem einen oder anderen ist aber vielleicht der Weg nach Düsseldorf zu weit. Wer es gerne etwas näher und beschaulicher mag, ist bei einer der vielen Regionalmessen quer durch die Republik an der richtigen Adresse. Zwischen Oktober 2022 und Frühjahr 2023 finden mehr als 20 davon statt.

Regionalmessen: Das sind die Vorteile

Die Vorteile einer kleineren Messe liegen auf der Hand: Das Angebot ist überschaubarer, da in der Regel nicht so viele Hersteller ausstellen. Die Anfahrtsdauer hält sich in Grenzen. Die Veranstaltungsorte sind von Rostock bis München schön gleichmäßig übers Land verteilt. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz finden Reisemobilmessen statt.

Die Regionalität hat übrigens noch einen weiteren Vorteil: Die ausstellenden Händler kommen größtenteils aus demselben Einzugsgebiet wie die Besucher, sodass man im Falle eines Fahrzeugkaufs später nicht durchs ganze Land kutschieren muss, wenn man mal einen Werkstatttermin braucht.

Auch die Preisgestaltung ist bei Regionalmessen oft ein Vorteil, die Tickets gibt es teilweise schon für unter zehn Euro pro Erwachsenem, Kinderkarten sind ermäßigt oder gratis. Wer mit Kindern auf die Messe geht, weiß außerdem zu schätzen, wenn sich die Veranstaltung nicht über den ganzen Tag erstreckt.

Fahrzeuge und Reiseziele

Thematisch stehen neben den Fahrzeugen in aller Regel auch Reiseziele auf der Agenda. Führend in diesem Segment ist die CMT Anfang Januar in Stuttgart. Sowohl nationale als auch internationale Destinationen sind hier vertreten. Das Partnerland ist dieses Jahr die Mongolei, weitere Schwerpunkte sind regionaler Natur und bilden vor allem süddeutsche Ziele ab.

Spezielle Interessen wie Radfahren greift beispielsweise die Messe Fahrrad-Reisen in Rostock Mitte Januar auf. Wer sich für Vier- und Zweiräder interessiert, schlägt hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Corona-Restriktionen wurden übrigens bei allen Messen aufgehoben, je nach Entwicklung der Pandemie kann es aber zu kurzfristigen Änderungen kommen. Diesem Vorbild folgen mit Ausnahmen wie dem Caravan Salon Austria in Wels viele regionale Messen.

Diese Campingmessen finden 2022/2023 statt

Bei allen Veranstaltungen stehen die Vorgaben der jeweiligen Gesundheitsämter, konkret der Hygiene- und Gesundheitsschutz, sowie die Einhaltung der Abstandsregeln im Vordergrund. Der Ticketverkauf erfolgt dabei nahezu ausnahmslos online – vielleicht sieht so die Zukunft des Messegeschäfts aus.

Oktober 2022

19.-23.10.2022: Caravan Salon Austria

Ort: Wels (A)

Wels (A) Eintritt: 13 Euro

13 Euro caravan-wels.at

27.10.–31.10. Suisse Caravan-Salon

Ort: Bern (CH)

Bern (CH) Eintritt: 15 CHF

15 CHF www.suissecaravansalon.ch

28.10.–31.10. Reisen & Caravan

Ort: Erfurt

Erfurt Eintritt: 14 Euro

14 Euro www.reisen-caravan.de

November 2022

11.–6.11. Caravan Bremen

Ort: Bremen

Bremen Eintritt: 11 Euro

11 Euro www.caravan-bremen.de

16.11.–20.11. Touristik & Caravaning

Ort: Leipzig

Leipzig Eintritt: 15 Euro

15 Euro www.tc-messe.de

24.11.–27.11. Auto Camping Caravan

Ort: Berlin

Berlin Eintritt: 17 Euro

17 Euro www.auto-camping-caravan.de

2023

Januar 2023

26.1.–8.1. Tourisma & Caravaning

Ort: Magdeburg

Magdeburg Eintritt: 9 Euro

9 Euro www.expotecgmbh.de

13.1.–15.1. Reisen & Caravaning

Ort: Chemnitz

Chemnitz Eintritt: 7 Euro (siehe 2))

7 Euro (siehe 2)) www.reisen-caravaning-chemnitz.de

13.1.–15.1. Fahrrad-Reisen

Ort: Rostock

Rostock Eintritt: 9 Euro

9 Euro www.expotecgmbh.de

14.1.–22.1. CMT, die Urlaubsmesse

Ort: Stuttgart

Stuttgart Eintritt: 17 Euro

17 Euro www.messe-stuttgart.de/cmt

20.1.–22.1. CFR, Caravan Freizeit Reisen

Ort: Oldenburg

Oldenburg Eintritt: 8,50 Euro (siehe 2))

8,50 Euro (siehe 2)) www.weser-ems-halle.de

20.1.–22.1. OCA, Ostschweizer Camping- und Freizeitausstellung

Ort: St. Gallen (CH)

St. Gallen (CH) Eintritt: 14 CHF

14 CHF www.oca-stgallen.ch

20.1.–22.1. Reisemesse Zwickau

Ort: Zwickau

Zwickau Eintritt: 5 Euro (siehe 2))

5 Euro (siehe 2)) www.zwickau-messe.de

27.1.–29.1. Reisemesse Dresden

Ort: Dresden

Dresden Eintritt: 10 Euro

10 Euro www.reisemesse-dresden.de

Februar 2023

1.2.–5.2 ABF, die Freizeit- und Einkaufsmesse

Ort: Hannover

Hannover Eintritt: 13,50 Euro (siehe 2))

13,50 Euro (siehe 2)) www.abf-hannover.de

2.–12.2. oohh!! Reisen Hamburg

Ort: Hamburg

Hamburg Eintritt: 12 Euro (siehe 2))

12 Euro (siehe 2)) www.reisenhamburg.de

22.2.–26.2. Reise + Camping

Ort: Essen

Essen Eintritt: 13 Euro

13 Euro www.die-urlaubswelt.de

22.2.–26.2. f.r.e.e., Die Reise- und Freizeitmesse

Ort: München

München Eintritt: 15 Euro

15 Euro www.free-muenchen.de

25.2.–26.2. Reisen & Freizeit Messe Saar

Ort: Saarbrücken

Saarbrücken Eintritt: 6 Euro

6 Euro www.reisen-freizeit-saar.de

März 2023

17.3.–19.3. Camping & Caravaning Rostock

Ort: Rostock

Rostock Eintritt: 9 Euro

9 Euro www.expotecgmbh.de

22.3.–26.3 Freizeit Touristik und Garten

Ort: Nürnberg

Nürnberg Eintritt: 12 Euro (siehe 2))

12 Euro (siehe 2)) www.freizeitmesse.de

April/Mai 2023

29.4.–7.5. Camping Freizeit Automobil

Ort: Bexbach

Bexbach Eintritt: 5,50 Euro

5,50 Euro www.camping-freizeit-automobil.de

Zu den Preisen:

1) Preis gilt für Tageskarte Erwachsener; 2) Preis steht noch nicht fest, Angabe von der letztjährigen Veranstaltung