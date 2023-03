Einen baugleichen Teilintegrierten auf Ford Transit gibt es 2023 von den Geschwistermarken Challenger und Chausson. Grund für das Sondermodell: die Lieferzeit – schon fast ein Unwort in der Wohnmobil-Branche. Denn meistens steht es in Verbindung mit dem Wörtchen "lange". Lieferzeiten von 12 bis 24 Monaten sind mittlerweile üblich bei den meisten Herstellern.

Diesem "Trend" will Challenger mit einer sofort verfügbaren Limited Edition entgegenwirken. Speziell für die Messe CMT 2023 haben sie ein Modell auf Ford Transit gebaut, das es in begrenzter Stückzahl gibt. Baugleich bietet Chausson den 650er an.

Teilintegrierter Chausson 650 First Line Edition

Auch Challenger-Schwesternmarke Chausson hat zu Saisonbeginn wegen der Lieferschwierigkeiten bei den Chassis ihr Modellprogramm deutlich verkleinert. Ein Grundriss, der diesem Schnitt zum Opfer fiel, war das Modell 650.

Dieser Teilintegrierte ist ganz ähnlich aufgeteilt wie der Chausson 640 (hier im Dauertest). Allerdings spart der 650er besonders an der Sitzgruppe etwas Länge und kommt so mit 6,39 Meter aus – 60 Zentimeter weniger als der 640er.

Das beliebte Chausson-Modell wird nun als etwas einfacher ausgestattete First-Line-Edition wieder angeboten. Der Teilintegrierte basiert auf dem Ford Transit und kostet ab 68.900 Euro. Bei der Schwestermarke Challenger trägt der Grundriss die Modellnummer 250, mehr dazu im Folgenden.

Basisfahrzeug : Ford Transit

: Ford Transit Länge/Breite/Höhe: 6,36/2,35/2,92 m

6,36/2,35/2,92 m Personen: 2 (+2)

2 (+2) Zul. Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Preis: 68.900 Euro

Challenger 250: Kompakt dank Raumbad

Nur für die CMT produziert und in limitierter Anzahl, zeigt Challenger den 250. Der Teilintegrierte ist 6,36 Meter lang, wirkt innen allerdings ziemlich kompakt. Was daran liegen dürfte, dass ein Teil der Fläche für eine große Heckgarage genutzt wird. Der Grundriss ist eher ungewöhnlich. Über die gesamte Breite von 2,35 Meter zieht sich im Heck das Bad. Es bietet eine separate Dusche mit Tür auf einer Seite, sowie Toilette und Waschtisch auf der anderen Seite. Der Frischwassertank fasst 95 und der Abwassertank 100 Liter.

Direkt vor dem Bad liegt die Küche mit 167 Liter Kühlschrank von AES direkt neben der Aufbautür, gegenüber befindet sich die Küchenzeile. Diese ist zwar recht kompakt, schnippeln und vorbereiten gelingt aber auch auf dem aufklappbaren Tisch in der Sitzgruppe. Dieser steht zwischen zwei Längsbänken. Laut Challenger sind zwei Isofix-Plätze hier Serie.

Kein festes Bett an Bord

Vier Personen können also mitfahren und bequem am Tisch essen. Finden Sie alle einen Schlafplatz? Ein festes Bett hat der Challenger Limited Edition 250 nicht an Bord. Über der Sitzgruppe hängt ein 140 mal 190 Meter großes Hubbett. Die Sitzgruppe lässt sich zu einem weiteren 130 mal 195 Meter großen Bett umbauen. Wer das zusätzliche Bett wählt, hat also für vier Personen ausreichend Betten.

Die Ausstattung des Messemodels ist relativ üppig. Der Challenger auf Ford kommt mit 170 PS Motorisierung, manueller Klimaanlage, Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer, Fahrer- und Beifahrerairbag, XL Aufbautür, Fliegengittertür, Panorama-Dachfenster, Dieselheizung, TV-Halterung und noch einigem mehr. Ein weiteres Zubehörpaket inklusive Markise, Solaranlage, Fahrerhausverdunkelung, Außenbeleuchtung und Batterievorbereitung für zwei AGM-Batterien wird ebenfalls angeboten. Das alles gibt es zum Komplettpreis von 68.990 Euro.

Einen kuriosen Funfakt gibt es zu dem Fahrzeug übrigens: Auf der CMT und deshalb auf unseren Fotos basiert das Sondermodell auf einem Citroën. In Deutschland wird es allerdings nur auf Ford Transit ausgeliefert. Für das Messe-Fahrzeug hatte Ford die Lieferzeit überzogen. Deshalb musste ein Citroën herhalten. Jetzt solle die Produktion aber reibungslos verlaufen, versicherte man uns.

Challenger Limited Edition 250 im Überblick