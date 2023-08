Vor zehn Jahren stellte Concorde erstmals sein Flaggschiff Centurion der Öffentlichkeit vor. Es ist bis heute das größte im Modellprogramm der aufs Luxussegment spezialisierten Marke. Fürs Modelljahr 2024 zeigt der Hersteller auf dem Caravan Salon einen Grundriss des 12-Meter-Liners.

Außergewöhnlich bei Concorde: Gibt es bei vielen Luxusliner-Herstellern sonst nur Einzelanfertigungen, ist das hier anders. KundInnen können zwischen acht verschiedenen Baureihen mit zahlreichen Modellen wählen. Das beweist: Concorde ist Stückzahlen-mäßig einer der größten Luxusliner-Hersteller Deutschlands.

Kann Masse Luxus-Klasse ein?

Der Mercedes Actros, auf dem der Concorde Centurion basiert, bringt serienmäßig ein automatisiertes 12-Gang-Getriebe und einen 530-PS-Motor mit. Aufmerksamkeits-Assistent, Motorbremse und ein aktiver Bremsassistent gehören genauso zum Serienumfang wie das Cockpit mit zwei Displays und Navi und die Hubstützenanlage.

Das ausgestellte Messefahrzeug, das es auf dem Caravan Salon zu sehen gibt, hat zusätzlich viele Assistenten an Bord: einen radargesteuerten Abstandsregeltempomat, Aufmerksamkeits- und Wankregelassisten und ein Birdview-Rundumsichtsystem. Für die Fahrsicherheit sorgt zusätzlich ein sekundärer Ölretarder. All das bringt viel Fahrkomfort und schlägt sich im Preis nieder: Der auf der Messe gezeigt Centurion 12000 GSI kostet 1.052.360 Euro.

Für diesen Millionen-Preis hat das Actros-Reisemobil eine Camping-Komfort-Ausstattung dabei, wie etwa zwei elektrische 4,5-Meter-Dachmarkisen, eine LED-Dachbeleuchtung und ein elektrisches Hubbett. Technisch lässt sich der Liner ebenfalls nicht lumpen: Ein Elektropaket mit vier Lithiumbatterien, eine Sat-Anlage und zwei HD-Smart-TVs, Solaranlage, Dieselgenerator und zwei Dachklimaanlagen für Schlaf- und Wohnzimmer sorgen für Komfort und Autarkie.

Bordtechnik auf höchsten Niveau

Das Frischwasser wird via Filtersystem geklärt. Zum Grauwasser-Ablassen gibt's elektrische Ablassventile, die kameraüberwacht sind – sodass man zum Entsorgen punktgenau rangieren kann.

Sie duschen gerne lange und heiß? Damit das in der großen Regendusche des Raumbads zwischen Küche und Schlafzimmer möglich ist, sorgt ein zusätzlicher Warmwasser-Boiler.

In der Küche gibt's noch ein paar aufpreispflichtige Features: Einen Zwei-Zonen-Induktionsherd, eine 157-Liter-Kühl-Gefrierkombi und einen Backofen-Mikrowellen-Kombi. Auch die Geschirrspülmaschine gibt's nur optional dazu. Dafür ist die Alde-Warmwasserheizung wiederum in der Standard-Ausstattung enthalten.

Design und Wohnraum-Gestaltung

Der Grundriss des Centurion ist im Heck ähnlich wie in anderen Fahrzeugen. Über der Fahrzeuggarage, in die ein Fiat 500 oder Mini Cooper passt, ist im Innenraum das Schlafzimmer positioniert. Ein kleiner, feiner Unterschied, für alle, die gerne mit abwechslungsreicher Garderobe reisen: Hinter dem schräg eingebauten King-Size-Bett (2,00 x 1,80 Meter) befindet sich ein extra-großer Kleiderschrank.

Den Wohnbereich und die Küche erweitert im Stand ein Slide-Out. Das ist genauso Serienausstattung wie die Seitenwandbeplankung mit Securityglas und Echtglasfenster. Der Möbelbau ist in Atlas-Zeder gehalten. Der dunkle Boden wirkt dank der Holzplanken-Optik wie in einer Jacht und kontrastiert gekonnt mit der Nappa-Lederpolstern in "Kiesel-Beige". Wem diese Farbe nicht taugt, kann eine andere auswählen, die besser zum eigenen Geschmack passt, von "Mango" über "Coco" bis "Vanille".

Die beiden an der Seitenwand angebrachten Lounge-Sessel sind elektrisch verstellbar. Die sogenannte "Barversion", die dank der Arbeitsfläche von der Küche entsteht, nennt sich Havanna. Und nochmals, all das ist: Serienausstattung.

Damit es nicht langweilig wird, gibt's für ein paar Scheine mehr noch Internet- und Entertainment vom Feinsten. Dazu gehören unter anderem ein LTE-WLAN-Router, ein High-End-Soundsystem und eine DVB-T2-Außenantenne.

Concorde Centurion 1200 GSI (2024)