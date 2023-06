Mit gleich drei neuen Modellen, dem Flex 531, Full 600 und Full 640 startet Crosscamp in die Modellsaison 2024. Damit wagt die Marke den Sprung in die Kategorie der Campingbusse. Bisher hatte der Ausbauer drei unterschiedliche Urban Camper im Angebot. Hier hatten wir den Crosscamp Life schon im Test.

Zum Start der Modellreihen kommen alle drei Modelle in der Unlimited-Edition mit umfangreicherer Serienausstattung. Was bei allen Modellen gleich ist, ist das Innendesign der Fahrzeuge. Dieses umfasst unter anderem eine Markise, Vorzeltbeleuchtung sowie hochwertige Rahmenfenster.

Crosscamp Flex 531

Mit einer Gesamtlänge von 5,42 Meter soll der Flex als Begleiter sowohl für den Alltag als auch für die Urlaubsreise dienen. Die eher kompakten Maße und vier Sitzplätze im wendigen Fahrzeug sollen einen vielseitigen Einsatz, selbst in engen Innenstadtverhältnissen ermöglichen. Der Campingbus auf Opel-Movano-Basis mit 140 PS kann nach individuellem KundInnenwunsch gestaltet werden. Bis zu 14 Grundrissvarianten sind möglich.

Im vorderen Teil des Campers bilden die drehbaren Fahrersitze und die optionale Doppelsitzbank das Wohnzimmer. Die Sitzbank ist auf Airline-Doppelschienen angebracht und soll sich je nach Bedarf schnell aus- oder einbauen lassen. Dasselbe gilt für den multifunktionalen Esstisch, der an der Seitenwand befestigt oder im Freien genutzt werden kann. Zum Schlafen klappen Reisende dann ein 2,0 Meter langes und 1,33 Meter breites Schlafsofa aus, das tagsüber an der Seitenwand befestigt ist.

Besagte Seitenwand hebt sich in einem hellen Holzdekor schön von den grauen Möbeln in Betonoptik ab. Die Wand bietet zudem die Möglichkeit weitere Custom Parts, wie Ablagen, anzubringen. Oberhalb der Holzwand schließen offenen Dachablagen an beiden Fahrzeugseiten sowie über der Fahrerkabine an. Im Heck gibt es zusätzlich die Option, einen flexiblen (faltbaren) Kleiderschrank mit vier Fächern anzubringen.

Die Küche im Fahrzeug ist auf der Beifahrerseite positioniert und kann von außen genutzt werden. Sie umfasst einen Zweiflammen-Gaskocher, Schubladen und eine 2,8-kg-Gasflasche. Das Küchenmodul enthält ein Spülbecken, den 70 Liter großen Kühlschrank sowie Frisch- und Abwassertank und weitere Staufächer.

Ein Bad ist im Flex 541 nicht vorgesehen, allerdings gibt es die Möglichkeit, eine faltbare Duschkabine im Heck hinzuzufügen. Preislich beginnt das Fahrzeug bei 49.990 Euro.

Crosscamp Full 600/640

Beide Modelle kommen auf Basis der Kastenwagenversion des Opel Movano mit 140 PS und haben einen klassischen Grundriss. Das Innendesign ist in hellen und dunklen Grautönen gehalten. Die Form der schnörkellosen Möbel sowie die Deckenspots verleihen dem Innenraum eine zeitlos-schicke Optik.

An die Fahrerkabine schließt eine Sitzgruppe mit einem ausziehbaren Tisch an. Beide Fahrgastsitze verfügen über eine Iso-Fix-Halterung und können zu einem Gästebett umgebaut werden. Die Küche auf der Beifahrerseite umfasst einen Drei-Flammen-Kocher, ein Spülbecken und einen 84 Liter großen Kühlschrank. Die vielen grifflosen Schubladen lassen sich praktisch per Zentralverriegelung schließen. Das kleine Bad schließt mit einer platzsparenden Rolltür. Neben einer Toilette und Stauschränken ist im Bad ein Festwaschbecken mit herausziehbarem Wasserhahn zum Duschen verbaut.

Bei den Betten im Heck unterscheiden sich beide Modelle. Der 600er hat ein quer verbautes Doppelbett, während der 640er über Längseinzelbetten verfügt. Beiden Modellen gleich sind die Stauschränke unterhalb der Betten sowie klappbare Lattenroste zur Nutzung des kompletten Stauraums der Garage. Optional lassen sich zwei weitere Schlafplätze in einem Aufstelldach verwirklichen.

Die Modelle beginnen mit Preisen ab 58.999 Euro für den Full 600 und 61.399 Euro für den Full 640.