"Fun" und "Select" nur als zwei Ausstattungslinien der Campingbusmarke Dreamer zu begreifen, wäre zu kurz gesprungen. Manche Modelle gibt es nur in der einen, manche nur in der anderen Baureihe – und die auf den ersten Blick grundrissgleichen Modelle zeigen feine Unterschiede, die nicht nur die Ausstattung betreffen.

Der neue Fun D 51 ist von dem im Sommer vorgestellten Select D 51 abgeleitet und wie dieser ein Ausbau des sechs Meter langen Ford Transit mit Querbett-Grundriss. Dass sein Kompressorkühlschrank nur 84 statt 140 Liter Volumen bietet, ist aber nicht nur ein preisminderndes Downgrade, sondern hat Folgen für den ganzen Raumeindruck. Statt als hoher Turm ist er stirnseitig am Küchenblock eingebaut und ermöglicht so nicht nur den Zugriff von außen, sondern eröffnet auch eine freiere Blickachse bis zu den Hecktüren.

Höhere Anhängelast beim Fun D 51

Dass weniger manchmal mehr ist, zeigt der Fun D 51 auch beim Basisfahrzeug. Während die Select-Version mit aufpreisfreiem Automatikgetriebe auftrumpft, müssen Fun-Fahrende serienmäßig von Hand die Gänge wählen. Wer aber einen Trailer ziehen möchte, profitiert so von einer deutlich höheren Anhängelast, denn beim Automatikgetriebe gibt Ford lediglich 750 Kilogramm frei.

Ansonsten zeigt der Fun einen Ausbaustil mit weniger Holzdekor, und seine Standardlackfarbe ist Weiß – im Gegensatz zum grausilbernen Outfit der Select-Version. Das für Transit-Campingbusse bislang einzigartige Dachfenster über dem Fahrerhaus haben dagegen beide. Der Preisvorteil des Fun D 51 gegenüber dem Select liegt bei gut 7.000 Euro. Alle Ford-Transit-Campingbusse gibt es hier.

Dreamer Fun D 51 (Daten)

Preis: ab 57.500 Euro

Basis: Ford Transit, Kastenwagen, Vorderradantrieb, 125 kW/170 PS

Gesamtgewicht: 3,5 t

Länge/Breite/Höhe: 5,98/2,06/2,84 m

Empfohlene Personenzahl: 2

Baureihe: In der Fun-Baureihe sind die etwas günstigeren Dreamer-Modelle vereint – neben dem Transit-Ausbau D 51 noch vier Ducato-Campingbusse. Den D 51 gibt es aber auch als besser ausgestattete Select-Version.

Dreamer D 51: Klassischer Campingbus

Die Marke Ford ist im Angebot von Dreamer nicht völlig neu. Doch bislang kam ausschließlich der Transit Custom als Basis von Cap Coast und Cap Land zum Einsatz. Einen Test des Cap Land gibt es hier. Seit Modelljahr 2023 gesellt sich der große Transit hinzu für die großen ausgebauten Kastenwagen der Marke.

Aus dem Ford-Transporter wird ein Campingbus nach bewährter Machart. Im Heck befindet sich ein 1,90 x 1,40 Meter großes Querbett. Sein Grundpreis von 65.900 Euro erklärt sich durch die höherwertige Select-Ausstattung und eine gut ausgerüstete Basis: Automatikgetriebe, ein Motor mit 170 PS, Leichtmetallfelgen und die silberfarbene Metallic-Lackierung sind Serie.

Der Möbelbau im Dreamer D 51 ist fast an allen Stellen mit indirekter Beleuchtung versehen, sodass er modern wirkt. Insgesamt macht das Interieur, das sich auf helles Holz, weiß und schwarz als Farben beschränkt, einen aufgeräumten Eindruck.

Die Dachschränke am Heckbett sind ohne Ecken und in geschwungener Form angeordnet. Dieses Stilelement setzt sich jedoch im Rest des Innenausbaus nicht fort.

Eine silbernen Rollotüre verschließt das Bad und so besonders platzsparend angeordnet. Das Hochdach im Dreamer D 51 verspricht viel Stehhöhe im gesamten Fahrzeug.

Als Option liefert Dreamer eine elektrisch betätigte Schiebetür und ein Panoramadach oberhalb der Frontscheibe. Durch echtes Glas und die starre Verklebung soll es besonders robust sein.

Dreamer D 55: Dusche oder Kleiderschrank

Einen besonderen Grundriss-Kniff bringt der Dreamer D 55 in puncto Sanitärraum mit. Das Bad teilt sich auf in WC- und Waschbecken auf der Beifahrerseite in einem Raum und einer abtrennbaren Duschkabine gegenüber. Das hat zunächst den großen Vorteil, dass Klo und Dusche gleichzeitig von zwei Personen genutzt werden können.

Benötigt man die Duschkabine gerade nicht, um sich zu waschen oder abzubrausen, lässt sich der Platz für einen heraus schwenkbaren Kleiderschrank nutzen. Dieser ist von beiden Seiten aus zugänglich und hält sogar eine Kleiderstange bereit.

Weitere Neuheiten bei Dreamer für 2023

Weiteres neues Basisfahzeug ist der Peugeot Boxer, je nach Modell in den Leistungsstufen von 120 bis 165 PS. Er ersetzt den Fiat Ducato in den bekannten Modellen der Baureihen Fun und Select.

Eine Ausnahme ist der Dreamer Camper Five, den es weiterhin auf Fiat Ducato gibt und 60.400 Euro kostet. Somit kommt ein viertes Basisfahrzeug ins Spiel. Dieser besonders familienfreundliche Ausbau verwendet weiterhin den Ducato mit maximal hoher und langer Karosserie. Auch den Family Select gibt's weiter auf Fiat Basis, Grundpreis: 66.400 Euro.

Den Dreamer Camper Five hat promobil hier ausfühlich vorgestellt.

Es gibt jedoch auch bei den Peugeot-Modellen eine Möglichkeit, auf Fiat zu wechseln. Wer ein Automatikgetriebe bestellt, erhält den Ducato, weil Peugeot keine Automatik liefern kann.

Alle Baureihen von Dreamer 2023