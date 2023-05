Heute noch zu viert als Familie unterwegs, morgen zu zweit auf Weltreise: Das Fahrzeugkonzept Roamer XL von Easygoinc aus Österreich passt sich dank des modularen Systems an die jeweilige Lebenssituation an.

Schon in der Vergangenheit stießen die Campingmodule und auch die fertig ausgebauten Campervans von Easygoinc auf reges Interesse. Nach dem Roamer auf VW-T6.1 Basis präsentiert Easygoinc nun den Roamer XL, der auf Basis eines Kastenwagens aufgebaut wird.

Das Fahrzeug soll sich mit der eigenen Lebenssituation verändern können. Wer aktuell zu viert mit zwei Kindern reist, kann in einem Jahr schon nur zu zweit auf Weltreise fahren. Die Grundidee: Nur weil sich die Lebenssituation verändern kann, muss nicht gleich ein neuer Campervan gekauft werden. "Wo im Roamer XL heute Stauraum ist, kann morgen eine Nasszelle sein", sagt Easygoinc.

Basisfahrzeuge für den Roamer XL

Den Roamer XL baut Easygoinc auf verschiedenen Basisfahrzeugen auf.

MAN TGE ab 2016 / L3H3, L4H3 (4x4, RWD und FWD)

Fiat Ducato ab 2006 / L2H2, L4H2

Citroën Jumper ab 2006 / L2H2, L3H2

Peugeot Boxer ab 2006 / L2H2, L3H2

Ford Transit ab 2014 / L3H3 (ab 2024)

Mercedes Sprinter 907 ab 2018 / Standard und lang jeweils mit Hochdach (4x4, FWD und RWD)

Sicherlich interessant ist der Fact, dass Easygoinc das Roamer XL Fahrzeugkonzept auch auf mitgebrachten Fahrzeugen, also auf Gebrauchtfahrzeugen, aufbaut. Vorausgesetzt natürlich, dass es sich um eines der oben genannten Modelle handelt.

Grundausstattung Roamer XL

Easygoinc stattet alle Kastenwagen mit einer Wärme- und Kältedämmung aus. So soll der Campervan zu jeder Jahreszeit einsatzbereit sein. Die Österreicher setzen dabei auf Natur-Filz aus 100 % Schurwolle, die schwer entflammbar und feuchtigkeitsregulierend wirkt. Der Filz ist in verschiedenen Farben zu haben. Ebenfalls immer mit an Bord ist das sogenannte Airline-Haltesystem, mit dem man in jeder Ecke im Camper Haken befestigen oder auch Möbelmodule oder Taschen einhängen kann.

Beim Innenausbau setzt Easygoinc auf ein Zirbenholzfurnier, das gut riecht und dank seiner natürlichen Eigenschaften ebenfalls die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug reguliert. Noch mehr Zirbenholz verbaut Easygoinc am Dachhimmel. LED-Spots sollen in Kombination mit dem Holz für die optimale Beleuchtung und eine gemütliche Atmosphäre im Camper sorgen.

Auch beim Bodenbelag setzt die Firma auf Natürlichkeit. Den widerstandsfähigen Boden stellt Easygoinc aus Zutaten wie Raps- bzw. Rizinusöl und Kreide her und verzichtet somit auf künstliche Weichmacher. Zusätzlich ist im Bodenaufbau eine Wärmedämmung verbaut.

Das Elektrik-System im Roamer XL bietet sowohl 12-Volt- als auch 230-Volt-Stromversorgung und ein Lichtpaket mit Komponenten von Victron Energy, Votronic und Liontron. Geladen wird die bis zu 400Ah große Zusatzbatterie über die Lichtmaschine, den Landstrom oder über das optionale Fotovoltaiksystem.

Modulares Möbelkonzept

Kaufinteressierten steht eine breite Auswahl an Ausbaustufen zur Wahl. Wie viele Fenster, Schlafdach oder Mittelhochdach und wie viele Sitzplätze mit an Bord sollen: All das ist individuell wählbar.

Die Möbel bestehen allesamt aus Zirbenholz und Aluminium. Das Bett kann bis zu 4 Quadratmeter groß werden und ist in seiner Höhe stufenweise einstellbar. Möglich ist das durch den Lattenrost, der optional auf zwei Stufen verstellbar und ausziehbar ist. So ist auch der Transport von Fahrrädern möglich. Eine Toilette ist immer mit dabei bei den Ausbauten von Easygoinc. Im Roamer XL wäre auch eine feste Nasszelle realisierbar.

Der Küchenblock kommt mit einem 90-Liter-Kühlschrank von Dometic und einer Spüle von Queensize-Camper aus Edelstahl daher. Das Couch-Modul schafft gemütliche Sitzplätze und ist zudem mit gut erreichbarem und großem Stauraum ausgestattet. Die Oberschränke werden im bereits erwähnten Airline-Haltesystem des Roamer XL fixiert. Der sogenannte Lagun Table im Roamer XL lässt sich einfach und schnell drehen, neigen und in der Höhe verstellen.

Optional sind auch die Easygoinc Slideout Auszüge. Diese Schwerlastauszüge sind mit bis zu 200 kg belastbar und bieten damit Platz für allerhand Campingausstattung.

Ausstattungsoptionen für den Roamer XL

Durch das Schienensystem von Schnierle sind KundInnen recht frei bei der Konfiguration der Sitzplätze. Der Roamer XL funktioniert in seinem Grundriss mit bis zu fünf Sitzplätzen.

Wem der Wohnraum im Kastenwagen zu klein wird, kann auf die sogenannten van extensions zurückgreifen. Flares (auch Longsleeper genannt) eignen sich perfekt, um einen Grundriss mit Querbett umzusetzen. So kommt D auch in schmalen Basisfahrzeugen auf eine Liegefläche über zwei Meter.

Stehhöhe im MAN TGE 4×4 soll das von Easygoinc entwickelte Vanroof schaffen. Dieses sorgt zwischen der B- und C-Säule im Camper für eine Innenraumhöhe von über 2,1 Meter. Für Familien bietet sich ein Schlafdach an. Hier arbeitet Easygoinc mit SCA und ATEK zusammen.

Auch ein Winterpaket mit winterfester Batterie, Tankisolierung, Tank- und Begleitheizung und Luftstandheizung ist auf Wunsch genauso möglich wie ein Offroadumbau mit Höherlegung, Fahrwerksumbau und Unterfahrschutz.

Selbstredend, dass auch Zubehör wie Markise, Thermoverdunklung, Fahrrad- oder Heckträger oder sogar ein Roofrack für Kajaks und Co. optional dazu bestellt werden kann.

Daten und Preis: Easygoinc Roamer XL (2023)