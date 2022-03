Ein weiterer Ford-Transit-Ausbau will im Modelljahr 2022 den Campingbus-Markt aufmischen. Fünf Grundrisse will Etrusco von seinem Campervan bringen. Wie viele andere Hersteller setzt die italienische Marke, die zu Laika und der deutschen Erwin-Hymer-Group gehört, auf einen Ford Transit als Basisfahrzeug. Nach eigenen Angaben auch deshalb, weil es beim Fiat Ducato wegen der angespannten Liefersituation zu Produktionsausfällen kam.

Optik und Anspruch

Schon auf den ersten Blick wartet der Etrusco Campervan mit einer ordentlichen Portion Coolness auf. Drei Farbvarianten wird es laut Hersteller geben, getauft auf die Namen Frozen-White, Magnetic Grey und besonders lässig Agate-Black-Metallic. Die dunkle Farbgebung macht auf den ersten Blick auf jeden Fall einiges her.

Mit der bekannt bulligen Front und einem großen Kühlergrill präsentiert sich der ausgebaute Kastenwagen. Auf den ersten Fotos ist zu erkennen, dass ein großes Dach- oder Panoramafenster oberhalb des Fahrerhauses eingebaut ist. Das sorgt für viel Tageslicht im Wohnraum und einen großzügigen Raumeindruck.

Basisfahrzeug mit zwei Motorvarianten

Den Ford Transit 2.0 EcoBlue bringt serienmäßig ein 130-PS-Motor mit manuellem 6-Gang-Getriebe auf Touren. Wahlweise gibt es ihn auch mit Automatik und 170 PS. Die bekannten Assistenzsysteme des Fahrzeugs stehen natürlich auch im neuen Etrusco Campervan zur Verfügung.

Knapp unter 6 Metern Länge bleibt das Fahrzeug und soll damit auch bei der Spritztour in der Stadt manövrierfähig bleiben. Im Innenraum bietet der neue Etrusco-Campingbus laut Hersteller eine Innenhöhe von 2,09 Meter.

Grundriss Etrusco CV 600 auf Ford Transit

Komplett neu ist die Idee zum Transit-Ausbau nicht, denn mit seinem Grundriss orientiert er sich ganz stark an den bisherigen Bussen. Der CV 600 DB auf Fiat-Basis ist bislang das beliebteste der fünf Campingbus-Modelle der Marke. Genau so wird auch der Ford-Bus aufgebaut sein: Ein Querbett für zwei im Heck, vorne die Sitzgruppe und in der Mitte stehen sich abtrennbare Dusche und Küchenzeile gegenüber.

Ausgelegt ist der Grundriss CV 600 DF auf zwei Personen, optional gibt es eine dritte Schlafgelegenheit. Neu am Ford Transit-Modell ist zusätzlicher Stauraum über der Schiebetüre. Auch im Bad und über den Betten stehen Regale und Oberschränke zur Verfügung.

So cool der schwarze Lack des gezeigten Modells außen wirkt, so hell ist die Gestaltung von Polstern und Möbeln innen. Damit will Etrusco ein modernes Wohnkonzept verwirklichen, das Design- und Gemütlichkeitsansprüchen genügt.

Ausstattung und Pakete

Serienmäßig gibt es Rahmenfenster und zwei Isofix-Sitzplätze für Kindersitze. Für alle, die etwas mehr Komfort wünschen, kommt eventuell das Editionsmodell infrage. Dann bekommt der Etrusco Campervan eine Klarglasdachhaube über der Sitzgruppe, ein Fenster im Bad, Markise, Alufelgen, mehr Duschausstattung und weitere Extras eingebaut. Das Edition-Complete-Selection-Paket kostet 8.999 Euro extra.

Daten Etrusco CV 600 DV

Basisfahrzeug : Ford Transit 2.0 EcoBlue, 130 PS (optional 170 PS), manuelles Sechsgang-Getriebe

: Ford Transit 2.0 EcoBlue, 130 PS (optional 170 PS), manuelles Sechsgang-Getriebe Länge/Breite/Höhe: 5,98/2,06/2,79 Meter

5,98/2,06/2,79 Meter Sitz-/Schlafplätze: 2/3

2/3 max. Gesamtgewicht: 3,5 Tonnen

3,5 Tonnen Preis: (ab) 46.999 Euro

(ab) 46.999 Euro Bestellbar: ab sofort, Auslieferung an Händler ab April 2022

Bereits im Herbst 2021 hatte Etrusco den neuen Campervan angekündigt. Diese Bilder gab es bei der Ankündigung zu sehen:

Etrusco Campingbus auf Transit

Tatsächlich ist das Basisfahrzeug an dem Campingbus interessant. Bei der Erwin Hymer Group (EHG), zu der auch Etrusco gehört, ist der Ford künftig neuer Partner. promobil hat bereits ausführlich darüber berichtet, dass Hymer künftig auf Ford setzt. Außer Etrusco gibt es innerhalb der EHG schon den LMC Innovan 590 auf Ford-Basis.

Den Ford Transit gibt es jetzt auch als E-Van. promobil hat den E-Transit mit Elektromotor hier vorgestellt.

Was die Chassis von Ford und Fiat voneinander unterscheidet, haben wir erst in diesem Jahr getestet:

Hier können Sie sich nochmals den Bus-Ausbau auf Fiat-Basis genauer anschauen: