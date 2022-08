Erst im Januar stellte der polnische Hersteller Globe-Traveller mit dem 2XS einen schicken Kastenwagen für zwei Personen vor. Jetzt folgt schon das nächste Modell: der 2X auf dem langen Fiat Ducato oder wahlweise Peugeot Boxer.

Mit einer Länge von 6,36 ist er 37 Zentimeter länger als der 2XS und bietet so auch mehr Wohnfläche. Das Mehr an Raum fließt vor allem in die Küche. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Grundrisse kaum voneinander.

Gut ausgestattete Küche

Ins Auge fällt gleich die große Küchenzeile des 2X. Nicht nur verfügt sie über eine große Arbeitsplatte, sie bietet auch sehr viel Stauraum. Im größeren Kastenwagen kommt zu den zahlreichen Schubladen und Oberschränken noch ein halber Apotheker-Auszug dazu. Hier lassen sich Gewürze und Flaschen, wie beispielsweise Essig und Öl, bruchsicher verstauen.

Besonders sind auch die zwei Mülleimer, die in einem Auszug gegenüber der Küchenzeile hängen. So können CamperInnen jetzt endlich auch unterwegs ganz einfach ihren Müll trennen. Im etwas erhöhten Sideboard kommt übrigens auch der Kühlschrank unter. Außerdem kann man die Oberfläche auch als zusätzliche Arbeitsfläche nutzen.

Kompaktes Bad, komfortables Bett

Im Heck stehen im 6,36 Meter langen 2X Bad und das französische Doppelbett nebeneinander. Das Bett ist längs angeordnet auf der Fahrerseite.

Optional kann man sich bei Globe-Traveller jetzt für eine Trenntoilette entscheiden. Über dieser liegt dann das klappbare Waschbecken und vor der Toilette bleibt ein kompakter Platz zum Duschen. Praktische Ablagen für Duschgel und Co. gibt es übrigens noch über dem Waschbecken in der Duschwand eingelassen.

Von der Heckwand über dem Bett bis nach vorne zum Fahrerhaus verlaufen Oberschränke durch das gesamte Fahrzeug. Weiteren Stauraum gibt es in Form eines Kleiderschranks neben dem Bad. An der Tür ist jetzt ein bodenlanger Spiegel angebracht, damit man sich von oben bis unten begutachten kann. Kleinere Fächer finden sich überall im Fahrzeug, wie unter dem Sitz der Dinette oder im Boden für Schuhe. Sperrige Gegenstände finden ihren Platz in der Heckgarage unter dem Bett.

Zwei-Personen-Dinette

Apropos Dinette: Da der 2X nur für zwei Personen gedacht ist, spart der Hersteller Platz, indem er nur einen Einzelsitz vor dem Tisch platziert. Dieser lässt sich übrigens, wie schon im 2XS, zusammenfalten und im Boden verstauen. Dank drehbarer Fahrersitze, können sich hier zwei Personen am Tisch gegenüber sitzen.

Zur Serienausstattung des Globe-Travellers gehört unter anderem noch eine Fotovoltaik-Anlage, eine Lithium-ionen-Batterie und eine Truma Dombi 6 Dieselheizung. Optional bestellbar ist ein Maxxfan, das ist eine Kombination aus Lüfter, Ventilator und Dachfenster. Außerdem noch eine Outdoor-Dusche und ein Wifi-Kontroll-Modul.

Preis des Globe-Traveller 2X

Der Nettopreis für den Campingbus beträgt ab Werk 58.100 Euro, inklusive MwSt. liegt der Grundpreis folglich bei 69.140 Euro. Hinzu kommen noch die Gebühren für die Überführung.