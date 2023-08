Der nächste Campingbus von Globe-Traveller rollt aus der Fabrik. Nach dem Crafter-Camper Falcon mit Längssofa und dem 2X auf Peugeot oder Fiat gibt es jetzt ein Modell auf VW Crafter mit eigenem Hochdach und Doppelboden. So soll der Camper für Reisen in allen Jahreszeiten bereit sein. Für immer angenehme Temperaturen im Winter soll eine Truma Dieselheizung Combi 6D sorgen. Außerdem kommt der neue Globe-Traveller 2Z mit langem Radstand.

Grundriss des 2Z

Um mehr Platz im VW Crafter zu schaffen, verzichten die Globe-Traveller-MacherInnen auf eine Sitzbank hinter den Pilotensitzen und ersetzen sie durch einen Sessel. So soll der Wohnraum an Luftigkeit gewinnen. Beide Sitze des Cockpits sind drehbar und ergänzen den Sitz so zur Sitzgruppe. Ein schmaler Klapptisch mit Erweiterung gehört ebenfalls zum Ensemble, wird er nicht benötigt, verschwindet er in einem Fach im Boden.

Dunkle Grautöne und Oberflächen in Holzoptik dominieren das Design des Interieurs. Die Klappen sind grifflos und fügen sich so ins cleane Design. Die schmale Küchenzeile ist – wie der komplette Campingbus – gasfrei. Ein Kompressor-Kühlschrank mit 90 l Volumen hält Verderbliches frisch. Mit einer Stehhöhe von 2,04 m kommen auch größere Reisende beim Kochen gut klar.

Ausklappbare Einzelbetten und Bad mit Trockentoilette

Im Heck befinden sich die Einzelbetten, eines davon ist 1,99 und das andere 1,88 m lang. Ausgeklappt misst es in der Breite 1,65 m. Rund um das Bett gibt es Oberschränke für das Gepäck.

Im Bad mit kleinem Waschbecken gibt es eine Dusche und gegen Aufpreis eine Trelino-Toilette (Trockentoilette). Standard ist eine Kassettentoilette. In kleine Ablagen passen Seife, Duschgel, Zahnbürste und Co. Hinter dem Spiegel befindet sich weiterer Stauraum.

Heckstauraum für Sportgerät

Besonders für aktive CamperInnen stattet Globe-Traveller die Heckgarage aus. Es gibt einen Auszug, Wandbefestigungsmöglichkeiten und Regale, um Sportgeräte wie Fahrräder zu transportieren. Auch Ski, Golfausrüstung oder Ähnliches sollen ins Heck passen. Außerdem soll laut Hersteller noch genug Stauraum für den Außentisch und Campingstühle bleiben.

Für Strom unterwegs sorgt in der Basisausstattung ein Solarpanel mit 160 Watt und mit MPTT-Controller, eine 200-Ah-LiFePo4-Batterie versorgt die Verbraucher. Bad und Küche werden mit 85 Liter Frischwasser versorgt, der Grauwassertank kommt ebenfalls mit 85 Liter Volumen.

Daten im Überblick Globe-Traveller 2Z

Basisfahrzeug: VW Crafter

VW Crafter Schlaf-/Sitzplätze: 2

2 Maximales Gesamtgewicht: 3,82 t

3,82 t Preis: ab 128.000 Euro

Luxus für zwei Reisende gibt es bei Globe-Traveller nicht nur im 2Z. Einen der Globe-Traveller Campingbusse für zwei Personen, den Globe-Traveller Explorer 2XS hatten wir hier schon im Test.