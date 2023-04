Das Reisemobil-Magazin promobil erblickte 1983 das Licht. Dass die 80er-Jahre Kult sind, beweisen Serien wie Stranger Things. Bis heute hören wir die Songs "Moonlight Shadow", "Flashdance – What a feeling" und "Major Tom". Doch: Wie viele Reisemobile gab es zu jener Zeit?

Erinnern Sie sich noch an den Geruch der Reisemobile von damals? An den Geschmack von Cornetto, Flutschfinger, Nogger und Split? Und die grellen Farben der Regenjacken? Unser kleiner Rückblick ins Geburtsjahr von promobil.

Was ist 1983 passiert?

Sie erinnern sich sicherlich noch an die Gründung von promobil, dem Reisemobil-Magazin, in diesem Jahr. Bei folgenden anderen Dingen helfen wir Ihnen nochmals kurz auf die Sprünge.

Helmut Kohl ist Bundeskanzler in Deutschland. Zeitgleich begeistert Luke Skywalker im Kino zahlreiche Fans mit dem dritten Film der Star-Wars-Saga , Rückkehr der Jedi-Ritter.

ist Bundeskanzler in Deutschland. Zeitgleich begeistert Luke Skywalker im Kino zahlreiche Fans mit dem dritten Film der , Rückkehr der Jedi-Ritter. Der HSV gewinnt neben der Meisterschaft in der deutschen Fußball-Bundesliga auch den Europapokal der Landesmeister. Im gleichen Jahr holt Nelson Piquet im Brabham-BMW seinen zweiten von insgesamt drei Weltmeister-Titeln in der Formel 1.

Der Clou L wird der erste Liner von Niesmann+Bischoff.

wird der erste Liner von Niesmann+Bischoff. Rapido betritt mit dem Randonneur 410 erstmals die Bühne der Reisemobile.

erstmals die Bühne der Reisemobile. Mit dem Pirat baut Dethleffs das erste Wohnmobil.

baut Dethleffs das erste Wohnmobil. Karmann Mobil baut seine Modelle Cheetah und Gipsy auf dem VW T3.

und auf dem VW T3. Die Hansestadt Buxtehude erhält in einem Pilotprojekt die erste 30er-Zone Deutschlands.

Deutschlands. Der polnische Arbeiterführer Lech Walesa erhält den Friedensnobelpreis.

erhält den Friedensnobelpreis. Mit dem DynaTAX 8000 K von motorola erscheint das erste Handy weltweit. Außerdem startet das Schweizer Uhren-Label Swatch seine Erfolgsgeschichte.

Singvögel unter sich: Während die Uferschwalbe Vogel des Jahres wird, erreicht Irene Cara mit What a feeling in Jahrescharts den Platz an der Sonne.

Vogel des Jahres wird, erreicht Irene Cara mit in Jahrescharts den Platz an der Sonne. Bei den Oscars kann die Verfilmung Gandhi die begehrte Trophäe für den besten Film ergattern.

die begehrte Trophäe für den besten Film ergattern. In jedem 7. Ei wartet ein Schlumpf.

Damals und Heute: Zahlen im Überblick

1983: 78.008.156 Menschen leben in der BRD und in der DDR. 2023: 83.695.430 Menschen leben in Deutschland.

1983: 117.000 Reisemobile sind in der BRD gemeldet. 2023: 767.000 Reisemobile sind in Deutschland gemeldet.

1983: 7010 Reisemobile werden in der BRD neu zugelassen. 2023: 65.600 Reisemobile werden in Deutschland neu zugelassen.

1983: 24.580.498 Pkw sind in der BRD gemeldet. 2023: 48.540.878 Pkw sind in Deutschland gemeldet.

1983: Deutscher Caravaning Handels-Verband mit 150 Mitgliedern. 2023: Deutscher Caravaning Handels-Verband mit 375 Mitgliedern.

1983: Caravan Salon mit 120.000 Besuchern.2022: Caravan Salon mit 235.000 Besuchern.

1983: 183.000 CMT-Besucher.2023: 235.000 CMT-Besucher.

Die Preise – Damals und Heute

promobil Zeitschrift : 3,50 DM – 4,90 €

: 3,50 DM – 4,90 € CARAVANING-Zeitschrift : 4,0 DM – 4,20 €

: 4,0 DM – 4,20 € FAZ : 0,60 DM – 4,90 €

: 0,60 DM – 4,90 € 1 Kilo Brot : 2,80 DM – 3,10 €

: 2,80 DM – 3,10 € 10 Eier : 1,25 DM – 2,01 €

: 1,25 DM – 2,01 € 1 Liter Milc h: 0,59 DM – 1,02 €

h: 0,59 DM – 1,02 € 250 Gramm Butter : 1,32 DM – 2,05 €

: 1,32 DM – 2,05 € 1 Maß Bier : 5,75 DM – 13,20 €

: 5,75 DM – 13,20 € Nogger: 1,20 DM – 1,70 €