Neben dem ML-T bekommt der Hymer Grand Canyon S ein Update bezüglich der Interieur-Optik. Mit der Übernahme von Stilelementen aus dem Venture S soll es noch gemütlicher in dem Premium-Campingbus werden. Basis ist und bleibt der Mercedes-Benz Sprinter. Das alte Modell des Grand Canyon S hatten wir hier im Test.

Hochwertige Verkleidungselemente an Fenster und Türen, ein neues Lichtkonzept sowie ein neues Interieur sind die Highlights im neuen Grand Canyon S. Die Stilwelt "Pearl Grey" zeichnet sich durch Dachschrankklappen in Eichendekor, helle Möbel und eine Wandverkleidung in filz-ähnlichem Stoff aus. Olivgrüne Möbel dominieren in der Wohnwelt "Ivy Green".

Neue Isolierung im Campervan

Ein besonderes Augenmerk liegt beim Grand Canyon S auf der Isolierung. Dach, Fahrerhaus, Heck- und Schiebetür bieten, laut Hymer, so eine ideale Warmluftverteilung. Ein weiterer Effekt: beim Heizen kann man Energie sparen.

Unterwegs sichert das, von Hymer so getaufte, Smart-Battery-Lithium-System die Stromversorgung. So können der 90-Liter-Kompressorkühlschrank und die Dieselheizung autarkes Reisen ermöglichen, und das unabhängig von Gas. Serienmäßig kommt der Grand Canyon S mit einer 80-Ah-LFP-Batterie.

Mehr Komfort im Grand Canyon

Besonderen Komfort bringt die elektrische Abwasserentleerung. Optional bietet der Hymer-Campingbus noch zwei 95-W-Solarpanels und einen Wasserfilter. Ebenfalls Features, die Reisende, die möglichst autark unterwegs sein wollen, schätzen werden.

Mit dem zusätzlichen Aufstelldach wird aus dem Grand Canyon S sogar ein Vierschläfer. Ausreichende Länge zum Schlafen im Querdoppelbett entsteht dadurch, dass Hymer die Außenverkleidung des Sprinters verbreitert hat.

Unter dem Bett gibt es einen ausziehbaren Bettaufstieg, der an der Laderraum-Abdeckung befestigt ist. Außerdem sind die Matratzen laut Hersteller ab Modelljahr 202rollbar und damit flexibler.

Der Grand Canyon ist so vernetzt, dass mit Hymers Connect-App Füllstände überprüft. Das Licht und die Heizung sind remote via Smartphone steuerbar. 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht bringt der 5,93 Meter lange Grand Canyon S in der Basisversion mit. Er kann aufpreispflichtig auf 4,1 Tonnen aufgelastet werden.

Hymer Grand Canyon S (2024) im Überblick