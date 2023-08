Die Teilintegrierten-Baureihe ML-T gehört zu den bekannten und beliebten Baureihen des Traditionsherstellers Hymer. Fürs Modelljahr 2024 wurde die Baureihe umfangreich modernisiert. Den Anfang macht der Grundriss 580 mit Einzelbetten im Heck.

Neues Innenraum-Design im "Hygge-Look"

Im Vordergrund steht dabei das Interieur. Für die kommende Saison gibt es zwei neue Stilwelten zur Auswahl: "Velvet Ash" und "Native Bamboo". Wobei letztere vom Hymer Venture S abgeleitet wurde. Der moderne Teilintegrierte mit aufblasbarem Aufstelldach war 2022 die Attraktion auf dem Caravan Salon. Bambusakzente setzten Hingucker im neuen ML-T. Wer die Designwelt "Velvet Ash" wählt, bekommt dunkle Holzoberflächen gepaart mit einer hellen Wandverkleidung.

Ergonomische Sitzgruppe

Die Sitzgruppe erfährt ebenfalls ein Update. Die Kopfstützen liegen flach auf, um so beim Fernsehen nicht zu stören. In der Küche ziert ein Fliesenspiegel die Wand, wie aus dem Venture S bekannt. Außerdem kommen matt-schwarze Armaturen in Küche und Bad zum Einsatz.

Die Einzelbetten im Heck sind jetzt über 1,90 Meter lang und die Ausrichtung wurde so geändert, dass Kopf anschlagen im Heck in Zukunft nicht mehr passieren soll. Außerdem hat Hymer das Lichtkonzept überarbeitet und mit einer Ambientebeleuchtung, Pendelleuchten und mehreren Leseleuchten aktualisiert, die für Gemütlichkeit sorgen sollen.

Neben optischen Überarbeitungen bietet der ML-T technische Neuheiten. Für autarkes Reisen ist ein sogenanntes Smart-Battery-System-2.0 an Bord. Mit dem großzügigen 154-Liter-Kompressor-Kühlschrank und einer Dieselheizung kommen Reisende zudem weitgehende gasfrei aus.

Autark unterwegs im ML-T

Die Unabhängigkeit unterwegs kann mit weiteren optionalen Ergänzungen wie einem Wasserfilter, einer zweiten Toilettenkassette, drei weiteren 80-Ah-LFP-Batterien mit 1.800-Watt-Wechselrichter sowie zwei 95-W-Solarpaneelen noch gesteigert werden.

Die Küche ist zudem mit einem Dreiflammen-Gaskocher ausgestattet. Wasser zum Kochen und Duschen kommt aus dem 120 Liter fassenden Frischwassertank.

Komfortabel können Reisende dank der Vernetzung mit der Hymer-Connect-App alle Füllstände auf dem Handy prüfen sowie Beleuchtung, Heizung und Co. von unterwegs steuern.

Der Grundriss ML-T 580 ist 6,98 Meter lang, nur 2,22 breit und 2,92 Meter hoch. Die Sprinter-Basis bringt 150 PS. Dank optionalem Allradantrieb und All-Terrain-Bereifung sind auch unbefestigte Straßen keine große Herausforderung. Außerdem verfügt der Sprinter über zahlreiche Assistenzsysteme.

Hymer ML-T 580 im Überblick