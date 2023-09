Die niederländische Firma Innova präsentiert mit dem Roadtrip 595 L einen schicken Campingbus auf Sprinter-Basis. Die Modellbezeichnung gibt schon die erste Info auf die Länge des Fahrzeugs preis: Es ist nur 5,95 Meter lang.

Multifunktionale Hecksitzgruppe

Auf diesen kompakten Maßen bringt Innova einen interessanten Grundriss unter. Der Bus verzichtet komplett auf eine Dinette, die sonst so typisch in Kastenwagen ist. Dafür wird im Heck sowohl gesessen als auch geschlafen. Zwei Längsbänke, die sich im Heck zu einer U-Form zusammenfinden, dienen zum Sitzen und Essen und abends als Einzelbetten auch zum Schlafen. Zwei Rückpolster dienen außerdem zur Bettvergrößerung, wenn die Tischplatte in die Mitte gesteckt wird.

In der Fahrzeugmitte kommen Küche und Bad unter. Campingbus-typisch ist die Anordnung der Küche auf der Beifahrerseite. Im Innova Roadtrip 595 L fällt sie relativ kompakt aus, bietet einen dreiflammigen Gaskocher und ein Spülbecken mit mattschwarzer Armatur. Der Dometic-Kühlschrank hat ein Volumen von 80 Liter. Cooles Gimmick: Die Abdeckung der Spüle lässt sich mithilfe eines Standfußes als kleiner Kaffeetisch an den drehbaren Fahrersitzen nutzen.

Das minimalistisch ausgestattete Bad, mit kleinem Waschbecken, Dusche und Toilette, ist laut Hersteller "wasserdicht und feuchtigkeitsresistent" sowie leicht zu reinigen. Bei der Toilette kann man übrigens ein System wählen, es muss nicht die übliche Kassettentoilette sein. Zur Basisausstattung gehören ein 86 Liter großer Frischwassertank und ein 96 Liter fassender Abwassertank.

Jacht-Design mit Teakholz

Highlight im Innova Roadtrip 595 L ist sicherlich das Design. Die "Yacht on Wheels" soll den edlen Schiffsbau ins Camping integrieren. So besteht der Boden aus edlem Teakholz und auch beim übrigen Möbelbau setzt Innova auf Holz.

Drei Ausstattungslinien gibt es: "Wood & Mood" mit Möbeln in hellen Holztönen sowie einer weißen Arbeitsplatte in der Küche und hellem Teakholz-Boden. "Black & White", wie der Name schon verrät, mit schwarzen Möbelfronten und Boden und weißer Arbeitsplatte. Das dritte Design nennt sich "Adventure" und besticht durch etwas dunklere Holztöne sowie eine graue Arbeitsplatte und bronzene Highlights an den mattschwarzen Armaturen.

Die Bordelektronik wird von einer Victron AGM-Batterie betrieben. Eine versenkbare 230-Volt-Steckdosenleiste gehört ebenso zur Ausstattung, wie vier USB-Anschlüsse. Ladezustand sowie Füllstandsanzeigen können Reisende am Victron-Bedienpaanel überprüfen.

Unter dem Bett im Heck gibt es Platz für etwas sperrigeres Campingzubehör. Die Sprinter-Basis bietet eine hochwertige Ausstattung und guten Fahrkomfort, der zum Landjacht-Gedanken des Herstellers passt.

Grundpreis Innova Roadtrip 595 L : 49.952,50 Euro

: 49.952,50 Euro Gesamtpreis des gezeigten Fahrzeugs: 65.41838 Euro

Modell Taklamakan

Diesen Grundriss findet man ebenfalls beim zweiten Modell von Innova, dem Taklamakan. Der Unterschied ist die offroadigere Aufmachung. Er basiert auf dem allradgetriebenen Mercedes-Benz Sprinter. Außerdem ist der Taklamakan mit Design-Teilfolierung, zwei robusten Bergeösen hinten, Einstiegsstufe mit Erhalt der Bodenfreiheit, All-Terrain-Reifen mit 16-Zoll Stahlfelgen, Lampenset und Canbus-Steuerung ausgestattet.