Campingbusse mit Querbett gibt's wie Sand am Meer, doch der La Marca Kiel ist besonders. Genauso: der neue La Marca Daily Van 2, der einzige Iveco-Serienausbau dieser Fahrzeugklasse.

Einer der einzigen Serien-Campingbusse auf Iveco Daily ist der Daily Van 2 von La Marca. Außer diesem neuen Bus stellte die Marke den Kiel auf Citroën-Jumper-Basis vor, der mit maritimem Flair überzeugen will.

La Marca Daily Van 2 auf Iveco Daily

Neben Teilintegrierten baut La Marca verstärkt ausgebaute Kastenwagen wie der Daily Van 2 auf Iveco Daily, den es neuerdings auch auf Mercedes Sprinter gibt. Er punktet mit zwei Querbetten im Heck, die – wie könnte es anders sein? – übereinander angeordnet sind. Das kostet zwar etwas Stauraum, macht aber den vorderen Bereich freier verfügbar. Wer nur zu zweit unterwegs ist, kann eins der Querbetten freilich weglassen.

Wirklich geräumig ist im Daily Van 2 das Bad, eher begrenzt ist die Stehhöhe – mit über 1,90 Metern Körpergröße stößt man an der Decke an. Mit einer geräumigen Küche, 2-Flammkocher, zwei Arbeitsflächen und einem doppelt angeschlagenen Kühlschrank macht der Campingbus aber wieder einige Punkte gut.

Die erste Version 2022 des Campers haben wir hier vorgestellt: La Marca Daily Van Premiere.

La Marca Daily Van 2: Infos und Preis

Preis : ab 84.000 Euro

: ab 84.000 Euro Basis : Iveco Daily, Kastenwagen, Vorderradantrieb, 156 PS

: Iveco Daily, Kastenwagen, Vorderradantrieb, 156 PS Gesamtgewicht : ab 3,5 Tonnen

: ab 3,5 Tonnen Länge : 5,99 m

: 5,99 m Empfohlene Personenzahl: 4

La Marca Kiel/Dresden auf Citroën Jumper

Parallel dazu treten noch zwei neue Ausbauten des Citroën Jumper an, Dresden und Kiel genannt. Bei beiden handelt es sich um Querbett-Modelle in der längsten Karosserievariante.

Wesentlicher Unterschied ist der Ausbaustil. Während der Dresden eher klassisch auftritt, mit großzügigem Holzdekor-Einsatz, baut der Kiel – der Name ist Programm – auf ein maritimes Design, das sich an Segelyachten orientiert. Weiße und graublaue Oberflächen dominieren, ergänzt durch Echtholzplatten für Tisch und Küchenzeile.

Das Längenplus gegenüber typischen Sechs-Meter-Querbett-Modellen kommt dabei beispielsweise einem raumhohen Kleiderschrank mit zwei Fächern zugute, der sich an den Kühlschrank mit 90 Liter Volumen anschließt. Aber auch Bett, Bad und Sitzgruppe dürfen sich jeweils ein Quäntchen großzügiger ausbreiten.

Ein Stück feiner als Durchschnittsware zeigt sich der La Marca auch durch seine Wandbespannung mit Filz. Den gehobenen Preis soll die umfangreiche Serienausstattung rechtfertigen.

La Marca Kiel: Infos und Preis

Preis : ab 64.000 Euro

: ab 64.000 Euro Basis : Citroën Jumper, Kastenwagen, Vorderradantrieb, ab 103 kW/140 PS

: Citroën Jumper, Kastenwagen, Vorderradantrieb, ab 103 kW/140 PS Gesamtgewicht : ab 3,5 Tonnen

: ab 3,5 Tonnen Länge/Breite/Höhe : 6,36/2,05/2,52 m

: 6,36/2,05/2,52 m Empfohlene Personenzahl: 2

Markenporträt: La Marca

Umtriebig ist vielleicht das passendste Wort, um die vielfältigen Aktivitäten des Auto- und Reisemobil-Händlers La Marca mit Sitz in Landsberg am Lech zu beschreiben. Neben dem Verkauf einiger gängiger Importmarken wie Mobilvetta, Challenger, Giottiline oder Notin und dem Vertriebsstützpunkt für unbekanntere Anbieter wie Furgok, Vanestro und Hotomobil bietet La Marca auch Modelle unter eigenem Namen an, die man sich bei verschiedenen Partnern bauen lässt.