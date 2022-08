Laika zeigt einen universell einsetzbaren Campervan, den Kosmo Urban. Bisher war er nur für Frankreich zu sehen, jetzt wird es ihn in weiteren Ländern geben.

Flexibel nutzbare Camper liegen im Trend. Laika hat einen solchen kompakten Campingbus, den Laika Kosmo Urban auf Ford Transit Custom jetzt auch für Deutschland im Programm.

Klingt spannend? Finden wir auch. Denn er könnte einer der ersten Sprösslinge aus der Kooperation von Hymer und Ford sein, über die wir hier berichtet haben. In Frankreich war der kompakte Camper schon im Frühjahr zu sehen. Jetzt haben wir uns den Kosmo Urban genauer angeschaut.

Was ist "urban" an diesem Campervan?

Ob promobil demnächst die Kategorie "urbane Camper" einführen wird, wissen wir noch nicht. Als solche bezeichnen viele Hersteller ihre neuen kompakten Modelle, die alltagstauglich, aber auch für den Campingurlaub bereit sein sollen.

Das Konzept ist bei allen ähnlich: Fünf oder mehr Sitzplätze, dazu ein Aufstelldach und ein mal größerer, mal kleinerer Campingausbau. So gezeigt bei Nissan oder Dethleffs. Eng verwandt scheint der Neue von Laika mit dem Bürstner Copa zu sein, den wir hier schon im Test hatten. Auf den ersten Blick sehen sich die beiden Camper sehr ähnlich.

Bei Laika gibt es zwei Modelle des Kosmo, den Urban und den Urban+. Zweiterer kommt mit etwas mehr Ausstattung wie einem Automatik-Getriebe, zwei zusätzlichen Einzelsitzen, Heizung und einer besonderen Lackierung. Außerdem bekommt das Basisfahrzeug beim Urban+ Fahrassistenzsysteme, wie Spurhalteassistent mit Müdigkeitswarner, eine Rückfahrkamera und kommt mit 150-PS-Motor.

Der Ford Transit Custom ist in beiden Versionen mit einem 4-Zoll-Display und Soundsystem ausgerüstet. Beide kommen mit einem Aufstelldach.

So sieht der kompakte Van von Laika aus

Von außen wirkt der Laika fast unscheinbar, das Innenleben kann sich aber sehen lassen. Für Fußboden und Möbeloberflächen wählen die DesignerInnen dunkle Farben, kontrastierend dazu sind die Möbel selbst komplett weiß.

Beide Vordersitze stehen auf Drehkonsolen und hinten steht die Schlafsitzbank in einem Schienensystem. Zwei Isofix-Plätze und Stauraum bietet die Sitzbank. So wird aus dem Innenraum beim Camping das Esszimmer und im Alltagseinsatz eine variable Ladefläche. Im Modell Urban+ gibt es zwei zusätzliche Sitze ab Werk, dann können sechs Personen mitfahren.

In der Küchenzeile bietet Laika einen Zwei-Flammen-Herd und eine Spüle, beides mit Abdeckungen. Darunter finden Geschirr und Töpfe, sowie Proviant in einem Schrank mit Schiebetüren oder in Schubladen Platz.

Links neben dem Herd ist ein Toploader-Kühlschrank mit einem Fassungsvermögen von 41 Litern verbaut. Der hintere Abschnitt des Möbels ist fast Fahrzeug-hoch und bietet weiteren Stauraum. An der Vorderseite ist das Bedienpanel für die Bordelektrik untergebracht. Außerdem verfügt der Kosmo Urban laut Hersteller über eine Außendusche.

Schlafplätze im Kosmo Urban

Auf der umgeklappten Schlafsitzbank unten können zwei Reisende übernachten, im aufgestellten Dach finden ebenfalls zwei Personen einen Schlafplatz.

Wer Möbel transportieren will oder großen Stauraum benötigt, kann die Schlafsitzbank auch ganz aus dem Fahrzeug herausnehmen. Um es auch in kalten Tagen warm zu haben, stattet Laika den Urban mit einer Dieselheizung aus.

Grundrisse

Zwei Modelle wird es laut Laika vom Kosmo Urban geben, den Kosmo Urban F 100 und den Kosmo Urban + F 100. Im Kosmo Urban + F 100 soll es zwei zusätzliche Sitze geben, um im Alltag mehr Personen mitnehmen zu können.

Technische Daten: Laika Kosmo Urban +

Basisfahrzeug : Ford Transit Custom, 2.0 TDCI, 150 PS

: Ford Transit Custom, 2.0 TDCI, 150 PS Länge/ Breite/ Höhe: 4,97 m/ 1,99 m/ 2,09 m

4,97 m/ 1,99 m/ 2,09 m Ausstattung: Dieselheizung, 41-Liter-Kühlschrank

Dieselheizung, 41-Liter-Kühlschrank Aufstelldach: Bett (1,88 x 1,10 Meter)

Bett (1,88 x 1,10 Meter) Frischwassertank/Abwassertank: 50 l / 35 l

50 l / 35 l Fahrassistenzsysteme : Tempomat, Sicherheitsbremsassistent, Berganfahrhilfe und Seitenwindstabilisierung

: Tempomat, Sicherheitsbremsassistent, Berganfahrhilfe und Seitenwindstabilisierung Preis: Noch nicht bekannt

