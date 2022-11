Seit den frühen neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts setzt sich promobil für eine qualitativ und quantitativ ausreichende Infrastruktur für Reisemobilisten ein. Was nützen, so muss man sich doch fragen, die schönsten, größten, modernsten und komfortabelsten Reisemobile, wenn es nicht genügend Möglichkeiten gibt, mit diesen Fahrzeugen an interessanten Orten unbehelligt auch über Nacht bleiben zu können?

Stellplatz-Radar als Grundlage der Leserwahl

Rund 200.000 Stellplatz-Bewertungen haben die User der promobil-App "Stellplatz-Radar" bisher abgegeben. Die Qualitätsurteile haben ein respektables Gewicht. Deshalb nominiert promobil bei der traditionellen Stellplatz-Leserwahl nur noch absolut topbewertete Plätze.

Mit der Teilnahme an der Wahl der Stellplätze des Jahres senden Sie, liebe Leserinnen und Leser, engagierten Stellplatzbetreibern ein Zeichen der Wertschätzung und leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich diese Infrastruktur auch künftig in sinnvoller und wünschenswerter Weise weiterentwickelt.

Preise

Diese Preise verlost promobil unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Wahl zum Stellplatzt des Jahres 2022.

1. Preis: QIO EINS AP-8 E-Bike

Kompakt, wendig, stabil und praktisch ist das E-Bike QIO EINS AP-8 in der Tourist-Ausführung mit Heck- und Frontgepäckträger. Für langanhaltenden Rückenwind sorgen der 500-Wh-PowerPack und der Bosch-Active-Line-Plus-Motor, der harmonisch bis 25 km/h anschiebt. Durch den großen Verstellbereich von Sattelstütze und Lenker passt sich das QIO EINS Radlern von 1,60 bis 1,90 Meter Körpergröße an – und macht sich für den Transport in Reisemobil, Caravan und Kofferraum klein. Dick bereifte 20-Zoll-Laufräder sorgen für Komfort, die wartungsarme Shimano-Nabenschaltung hat acht Gänge, die Kette einen umlaufenden Schutz. Wert: 3.499 Euro.

2.+3. Preis: Gutschein

Komplettkonservierung und Korrosionsschutz für Reisemobile (bis zwölf Monate alt) von der Rostschutzklinik. Fahrzeugunterboden und Fahrwerksteile werden gereinigt und bei Bedarf fachgerecht entrostet, dann werden die Hohlräume versiegelt, auch auf Unterboden und exponierte Fahrwerksteile wird eine Wachsschicht aufgesprüht. Eine jährliche kostenfreie Überprüfung ist inklusive. Wert pro Gutschein: 2.500 Euro, einlösbar bis zum 31.12.2024.

4. Preis: Selfsat Caravan Plus

Die Antenne verbindet minimale Platzanforderung mit maximaler Empfangsleistung. Ihre moderne Steuerung per Bluetooth erfordert nur eine Antennenleitung in das Fahrzeug. Die Antenne richtet sich nach dem Einschalten automatisch auf den Satelliten Astra 19E aus, kann aber auch zu jeder anderen Position gesteuert werden. Wert: 999 Euro.

5. Preis: GreenAkku Kühlbox

Die neue Kompressorkühlbox wird aufgeklappt zum Picknick-Tisch, hat Bluetooth-Speaker, einen integrierten Lithium-Akku und vier USB-Ports zum Laden von Smartphone & Co. Neben der Kühlfunktion, dem leistungsstarken Akku und zwei Bluetooth-Speakern bietet sie eine USB-Ladestation und versorgt angeschlossene 12-Volt-Verbraucher mit Strom. Wert: 598 Euro.

6. Preis: Weber Traveler Stealth

Kompakt & leistungsstark – dieser Gasgrill ist auf einem Rollwagen montiert, dadurch leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit. Er lässt sich bequem zusammenfalten und platzsparend verstauen. Mit seiner Grillfläche von 63 x 34 cm bietet er dennoch viel Platz fürs Grillgut. Wert: 569 Euro. www.weber.com

7. Preis: Reimo Zelt

Das robuste Küchen- und Gerätezelt ist auch nutzbar als Lager- oder Umkleidezelt, mit großer, seitlich aufrollbarer Eingangstür, robustem Stahlgestänge (Ø 19mm), großen Fenstern mit Moskitonetz und Außenabdeckung in den Seiten sowie einer Entlüftung. Material: 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung, Dach: PVC. Türhöhe: 185 cm, Türbreite: 85 cm. Packmaß: L 105 x B 27 x T 27 cm. Wert: 189 Euro.

8.-10. Preis: Wikingerschach

Schach spielen wie die Wikinger. Das Outdoor-Geschicklichkeitsspiel Kubb von Goki im praktischen Baumwollbeutel kann überall mit hingenommen werden. Wert: 59 Euro.

11.-13. Preis: Markisenklemme

Die AntiFlap Markisenklemme von Peggy Peg verhindert unangenehmes Flattern des Markisentuchs und ist mit den gängigsten auf dem Markt befindlichen Systemen kompatibel. Wert: 49,95 Euro.

14.-16. Preis: Landvergnügen Stellplatzführer

Landvergnügen, der andere Stellplatzführer. Genießen Sie ländliche Gastfreundschaft bei Winzern, Braumeistern, Käsern und anderen Höfen. Sie erhalten selbstverständlich den im März 2023 erscheinenden neuen Jahrgang. Wert: 49,90 Euro.

Die Leserwahl zu den besten Stellplätzen

Wenn Sie im Internet online voten möchten, folgen Sie diesem Link: promobil.de/stellplatzwahl23. Einsendeschluss ist Montag, der 23. Januar 2023. Die Gewinner werden benachrichtigt. Eine Auszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Warum ist Ihre Teilnahme an dieser Abstimmung so wichtig? promobil-Leser, das bestätigt sich immer wieder bei unseren Leserumfragen, beschäftigen sich besonders intensiv mit ihrem Reisemobil-Hobby, sie sind erfahren, interessiert und gut informiert. Überdies sind sie im Durchschnitt besonders häufig unterwegs. Auf diese Weise kennen promobil-Leser in der Regel zahllose Stellplätze. Auf ihr Kenner-Urteil ist Verlass.

Und genau darauf kommt es an, wenn es gilt, aus einem Angebot an viermal 25 hervorragenden Stellplätzen die absoluten Spitzenreiter auszuwählen. Wenn wir diese präsentieren – voraussichtlich bei einer Veranstaltung auf der Reise + Camping in Essen im Februar 2023 und kurz danach in promobil 4/2023 –, dann sollen diejenigen Stellplätze auf dem "Treppchen" stehen, die es auch wahrhaft verdient haben.

Nichts dagegen einzuwenden ist, wenn Stellplatzbetreiber ihre Gäste zur Teilnahme an dieser Leserwahl animieren. Unfair und inakzeptabel wäre es hingegen, wenn zum Beispiel ein und dieselbe Person mehrfach für einen Stellplatz zu votieren versuchte, etwa online und per Post. promobil hat Mittel und Möglichkeiten, Betrugsversuche solcher Art aufzudecken. Doppelte Stimmen werden ausgesondert, bei Mogeleien muss der betreffende Stellplatz mit Disqualifizierung rechnen – unfaires Verhalten lohnt sich also für niemanden!

Die Spezialisten der promobil-Redaktion können für sich in Anspruch nehmen, einen fundierten Überblick über die Stellplatz-Szene in Deutschland zu besitzen. Dennoch helfen auch die Nutzer der Stellplatz-Radar-App mit, zuverlässig die würdigen Kandidaten auszuwählen und zu nominieren. Denn sie bewerten regelmäßig mehr als 5.000 Reisemobilstellplätze allein in Deutschland, und dieses Urteil ist mitentscheidend bei der Aufstellung der Wahllisten. Die Vorauswahl der 100 Kandidaten erfolgt zunächst auf Basis der Vorjahreswahl.

Diejenigen Plätze, die in ihrer Kategorie dort die geringste Zahl der Stimmen auf sich vereinigen konnten, wurden aktuell nicht mehr zur Wahl gestellt – mindestens fünf in jeder Kategorie sind auf diese Weise ausgeschieden. Nachgerückt sind Stellplätze, die in der promobil-Stellplatz-App "Stellplatz-Radar" in der Gesamtwertung der User im Durchschnitt fünf, mindestens aber 4,5 Sterne erreicht haben und in den letzten fünf Jahren von mindestens 50 Usern bewertet worden sind.

Nun ist es an Ihnen, die Besten der Besten zu küren!