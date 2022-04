Maut1: Bezahlsystem in fünf Ländern

Seit Jahren wird in Deutschland schon über eine Pkw-Maut diskutiert, doch seit die EU die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kassiert hat – nicht ohne erheblichen finanziellen Kollateralschaden für den Steuerzahler –, ist das Thema vorerst vom Tisch. Ganz anders sieht es da in anderen europäischen Ländern aus, wo Pkw und Reisemobile fast überall mautpflichtig sind. Eine Übersicht über die länderspezifischen Gegebenheiten finden Sie weiter unten.

So unterschiedlich die Länder in Europa sind, so uneinheitlich sind auch die Mautsysteme. Von Vignetten über Zahlstellen bis zu elektronisch erhobener Maut oder einer Mischung aus all dem ist die Bandbreite groß. Differenziert wird aber nicht nur von Land zu Land, sondern auch nach zulässigem Gesamtgewicht.

Maut-Systeme in Europa

In der Schweiz müssen Reisemobile bis 3,5 Tonnen zGG auf allen Autobahnen eine Jahresvignette vorweisen. Reisemobile über 3,5 Tonnen zGG sind hingegen verpflichtet, auf allen Straßen und auch für den reinen Aufenthalt eine Schwerverkehrsabgabe zu entrichten. Diese kann beispielsweise für zehn frei wählbare Einzeltage innerhalb eines Jahres zum Preis von 32,50 Schweizer Franken bezahlt werden – eine Option, die sich vor allem dann lohnt, wenn man die Schweiz nur durchqueren will und keinen Urlaub vor Ort plant. Bei der Einreise an besetzten Grenzstationen meldet man sich beim Schweizer Zollamt und erhält dort einen auf das Fahrzeug ausgestellten, nicht übertragbaren Zahlungsnachweis, den man für Kontrollen aufbewahren muss. Wer länger bleiben möchte, zahlt, zum Beispiel für einen Monat 58,50 Franken.

Eine Vereinfachung der Mautabwicklung versprechen elektronische Bezahlsysteme. In Ländern mit streckenabhängiger Maut wie Italien, Frankreich oder Spanien müssen Autofahrer die Straßengebühr nach tatsächlich gefahrenen Kilometern zahlen. Die Gebühr wird meist an beschrankten Mautstationen fällig. Dabei gibt es verschiedene Methoden der Bezahlung: mit Bargeld, Karte oder per elektronischer Mautbox.

In Portugal ist der Aufenthalt zwischen zwei Mautstellen auf zwölf Stunden begrenzt. Verweilt man länger, wird die doppelte Gebühr für die längstmögliche Strecke bis zur Ausfahrt beziehungsweise Zahlstelle fällig. Die Gebühren werden entweder konventionell an Mautstationen mit direkter Bezahlung oder mit Hilfe elektronischer Systeme erhoben.

Eine Mautbox ist ein kleines Gerät (ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel), das im Inneren des Autos an der Windschutzscheibe angebracht wird. Die Boxen erfordern eine vorherige Registrierung, manchmal erfolgt diese online, oft auch beim Kauf vor Ort. Außer dem Gewicht spielen teilweise auch die Achsenzahl, die Gesamtlänge sowie die Höhe des Reisemobils eine Rolle bei der Ermittlung der Maut. Da die Grundlagen der Bemautung so unterschiedlich sind, ist es unabdingbar, sich vor der Reise über das jeweilige Zielland zu informieren.

Wer sich mit einer Mautbox im Auto einer Mautstation nähert, kann diese passieren, ohne anhalten zu müssen. Oft gibt es auch speziell reservierte Spuren für Mautboxnutzer, in Italien sind diese etwa mit einem "T" für Telepass gekennzeichnet. Diese reservierten Spuren können besonders in der verkehrsintensiven Hauptreisesaison eine erhebliche Zeitersparnis bedeuten, weil es sich dann vor der Mautstation besonders häufig staut.

Die Mautbox für Italien heißt Telepass, für Frankreich gibt es die Boxen Liber-t (für Fahrzeuge bis 3,5t und bis 3 m Höhe) sowie TIS-PL (Fahrzeuge über 3,5 t oder über 3 m Höhe), Spanien hat VIA-T, Portugal ViaVerde und Norwegen AutoPass. Bestellbar sind die Geräte auf www.tolltickets.com.

Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal: Maut1 Mautbox

Die Mautbox von Maut1 war bisher für ReisemobilistInnen nur eingeschränkt zu nutzen: Es gab nur eine Version für Pkw und Fahrzeuge unter drei Meter Höhe. Ab 2022 gibt es auch eine Mautbox für Wohnmobile über drei Meter und über 3,5 Tonnen für Privatpersonen. Das besondere daran: Die Box von Maut1 ist in fünf Ländern gültig und macht Reisende damit unabhängiger als andere Systeme. Inkludiert sind Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal. Außerdem funktioniert sie für den belgischen Liefenshoektunnel, auf Fähren in der Straße von Messina und auf einigen Parkplätzen. Das System ist einfach: die Mautbox wird hinter der Windschutzscheibe angebracht. An Mautstationen können Sie dann auf der reservierten Spur durchfahren, die Schranke öffnet sich automatisch und einmal im Monat bucht Maut1 die angefallenen Beträge ab.

Frankreich, Spanien, Portugal und Italien : Bip&Go für Mobile <3,5 t

Hinter dem "Bip&Go-Transponder" für Frankreich, Spanien, Portugal und Italien verbirgt sich die bereits oben erwähnte Liber-t-Box. Ihn können alle Fahrzeuge der Klasse 1, 2 und 5 mit weniger als drei Meter Höhe und unter 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht verwenden. Dafür benötigt man eine ungefähr autoschlüsselgroße Box, die an der Frontscheibe befestigt wird und unter www. bipandgo.com bestellt werden kann. Danach aktiviert man online sein Konto und registriert sein Kennzeichen. Das hilft bei Fehlern im System, um Mautzahlungen zuordnen zu können. Möchte man die Box in einem anderen Fahrzeug nutzen, kann einfach das Kennzeichen geändert werden. Weitere Angaben zur Fahrzeug- art werden nicht benötigt.

Je nach Abomodell kostet die Box 1,70 Euro pro Monat, der in Frankreich gefahren wird, und 2,50 Euro in den anderen Ländern. Ungenutzte Monate kosten nichts. Die Box muss aber mindestens einmal innerhalb von zwölf Monaten benutzt werden, sonst fällt eine Jahresgebühr von zehn Euro an. Maut- und Parkgebühren kommen zum Abopreis hinzu und werden automatisch vom Konto abgebucht. Zusätzlich zu den anfallenden Mautkosten bezahlt man für die Box einmalig zehn Euro Aktivierungsgebühr und zehn Euro Versand nach Deutschland.

Für Vielfahrer in Frankreich gibt es für 16 Euro ein günstigeres Jahresabo. Die drei anderen Länder kann man für weitere zehn Euro insgesamt dazubuchen. In einem Praxistest mit mehreren Autobahnpassagen in Norditalien funktionierte das System einwandfrei und hat besonders an den Autobahnabfahrten viel Zeit gespart. Meist gibt es an den Mautstellen zusätzliche Spuren, die je nach Land mit Télépéage, Telepass, ViaT oder ViaGreen gekennzeichnet sind. Auf diesen Spuren fährt man einfach am Stau vorbei und mit rund 30 km/h durch die Mautstelle. Ein zweimaliges Piepsen zeigt an, dass die Bip & Go-Box erkannt wurde. Die Abrechnung erfolgt monatlich.

Und wie funktioniert’s in der Praxis? Mit der elektronischen Mautbox an Bord können Reisemobile die Durchgänge mit dem großen orangen "T" ansteuern, kurz anhalten, und weiter geht’s. Im Idealfall spart man sich so das Schlangestehen an den herkömmlichen Bezahlhäuschen und – was noch wichtiger ist – muss nicht gefährlich nahe an den Bezahlschalter heranrangieren. Beantragt werden kann der Transponder auf der deutschsprachigen Website von Bip&Go, einem Tochterunternehmen von Sanef, das zu den größten Autobahnbetreibern in Frankreich gehört.

Österreich: Go-Box für Mobile > 3,5 t

Gäbe es ein Ärgerbarometer für die Maut in Europa, es würde bei Österreich stets heftig ausschlagen. Jedenfalls wenn man die Stimmungslage der promobil-Leser zugrunde legt. Die Leserbriefe, die vom Frust über die österreichische Maut berichten, nehmen kein Ende. Woran liegt das?

>3,5 Tonnen: Während die Vignette keinerlei Probleme macht, ist die Handhabung der Go-Box für viele Reisemobilisten, gelinde gesagt, ein Krampf. Das Verfahren in Kürze: In über 3,5 Tonnen schweren Reisemobilen muss eine Zigarettenschachtel-große Box an der Windschutzscheibe befestigt werden. Auf der ist eingespeichert, in welche Mautkategorie das Fahrzeug fällt. Passiert man ein Mautportal, wird die Gebühr automatisch vom Guthaben der Box abgebucht. Auch eine spätere Bezahlung per Rechnung ist möglich. Akustische Signale zeigen an, ob die Maut bezahlt wurde und ob noch ausreichend Guthaben auf der Box vorhanden ist. So weit die Theorie. In der Praxis werden die Signaltöne schon mal überhört.

Das Problem: Mancher Reisemobilist, und leider auch der ein oder andere Go-Box-Verkäufer, verwechselt die Euro-Emissionsklasse zum Beispiel mit der Zahl, die auf der Umweltplakette aufgedruckt ist. Beide Angaben haben rein gar nichts miteinander zu tun, das kann man nicht oft genug wiederholen. Wer die Emissionsklasse seines Fahrzeugs nicht weiß, schaut in der Zulasssungsbescheinigung Teil 1 unter Punkt 14.1 nach. Dort findet man eine Schlüsselnummer, welche man zum Beispiel auf der Internetseite des ADAC nachschlagen kann und somit die Emissionsklasse erhält.

Besonders ärgerlich: Wir wissen von einigen Lesern, deren Box vom angeblich fachkundigen Verkaufspersonal falsch programmiert wurde, so dass im Nachhinein eine Strafzahlung fällig wurde. Also informieren Sie sich im Voraus, was die richtige Einstellung für Ihr Fahrzeug ist, und lassen Sie sich nichts anderes erzählen. Detailliert nachlesen kann man die Modalitäten auf www.asfinag.at.

<3,5 Tonnen: Eine Veränderung für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen gibt es seit 2018. Mitterweile kann man in Österreich neben dem Pickerl auch eine digitale Vignette erwerben. Sie ist zunächst ausschließlich online bei der österreichischen Straßenbetreibergesellschaft Asfinag sowie über deren App erhältlich. Beim Kauf der digitalen Vignette gibt man den Zulassungsstaat, das Kennzeichen sowie den Start der Gültigkeit an. Achtung: Sie ist erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf gültig und berechtigt erst dann zur Nutzung der Autobahnen und Schnellstraßen. Das heißt: Wer beispielsweise ab dem 1. Mai mit einer gültigen digitalen Vignette unterwegs sein will, muss diese bis spätestens 12. April erwerben. Ab Mitte 2018 wird das "digitale Pickerl" in Deutschland auch beim ADAC erhältlich sein. Kauft man sie dort, entfällt die 18-tägige Sperrfrist.

Slowenien: DarsGo-unit-Bezahlsystem für Mobile > 3,5 t

In Slowenien wurde zum 1. April 2018 eine ähnliche Box für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen eingeführt. Der so genannte "DarsGo unit"-Transponder muss an der Innenseite der Windschutzscheibe befestigt werden. Das Kommunikationsgerät empfängt Daten an den Mautstationen und rechnet die Gebühr automatisch ab. Der große Vorteil: Man muss nicht mehr anhalten. Allerdings gibt es einige Nachteile in der Anschaffung: Zunächst muss man sich für "DarsGo" auf der Website darsgo.si registrieren und erhält dann sein Gerät bei einer von vielen "DarsGo servis" Servicestationen. Diese gibt es nur in Slowenien. Im Ausland kann man keine DarsGo-Box erwerben. Wer auf der slowenischen Autobahn nicht an der ersten Servicestation einen Transponder erwirbt, muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen.

Führt die Route aus dem Ausland ohne "DarsGo Unit" direkt auf die slowenische Autobahn, darf man ohne das Gerät bis zur ersten Dars-Servicestation ("DarsGO Servis") fahren. Dort muss man anhalten und den Transponder erwerben, ansonsten drohen empfindliche Strafen. Zwischen 300 und 800 Euro muss man zahlen, wird man bei einer Kontrolle ohne gültige Vignette oder DarsGo angetroffen.

Ein weiterer Fallstrick droht bei der korrekten Klassenzuordnung. Reisemobile bis 3,5 Tonnen zGG werden in Klasse 2A eingeordnet. Voraussetzung ist allerdings, dass die Campingausstattung fest und dauerhaft für Wohnzwecke installiert ist. Ohne diese Ausstattungsmerkmale werden die Fahrzeuge in die teurere Klasse 2B eingestuft. Der Eintrag "Wohnmobil" in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 reicht nicht aus.

Für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen ändert sich nichts: Für sie gilt weiterhin die reguläre Vignette. Doch auch hier drohen Strafen, wenn man das vergisst. Also besser schon zu Hause die Vignette kaufen, beispielsweise beim ADAC oder online. Der ADAC informiert auf seiner Homepage www.adac.de ausführlich über Mautbestimmungen im europäischen Ausland.

Norwegen: Sonderfall mit automatischer Rechnung

In Norwegen wird Maut auf einige Tunnels, Brücken und Streckenabschnitte erhoben. Bislang war die einfachste Bezahlmethode eine Online-Registrierung mit Kreditkarte. Diese Option besteht mittlerweile nicht mehr. Stattdessen kann man sich online bei Euro Parking Collection (EPC) registrieren und ein Konto einrichten – das ist allerdings keine Pflicht, die Mautrechnung wird auch ohne die Registrierung zugestellt. Vorteil eines EPC-Kontos ist, dass man schnellen Zugriff auf die Rechnungen hat, Fälligkeitstermine einsehen und Zahlungen vornehmen kann.

Eine weitere Stolperfalle lauert für Reisemobile über 3,5 Tonnen zGG: Sie werden zwar in dieselbe Mautklasse wie leichtere Reisemobile eingeordnet, benötigen dafür aber zwingend einen Auto-Pass-Chip und die entsprechende Registrierung. Schwere Reisemobile ohne Auto-Pass-Vertrag landen automatisch in der teureren Klasse 2. Die Mauterhebung erfolgt bei der Durchfahrt durch die Mautstation. Dabei wird das Fahrzeug elektronisch erfasst und der Halter erhält eine Gebührenrechnung von Euro Parking Collection (EPC).

Maut umfahren – so geht’s

Wer partout keinen Wegezoll entrichten möchte, kann auch ganz ohne Abgaben durch Europa kommen – eilig sollte man es dann allerdings nicht haben. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht und für drei beliebte Reiserouten die Kosten für Maut und Sprit ausgerechnet (ausführlichen Artikel siehe hier). Jedes der drei Ziele kann man auch ohne Maut erreichen, die Fahrzeit ist dann aber bedeutend länger.

Liegt das Reiseziel im Norden, hat man die Wahl zwischen zwei Varianten. Entweder fährt man über Land beziehungsweise über die beiden großen Brücken Storebaelt und Öresund oder man nimmt die Fähre. Letztere ist nicht nur bequemer, sondern auch günstiger als die Fahrt über Land, dafür ist man etwas länger unterwegs. Die Fährpreise hängen von der Länge des Fahrzeugs und der Personenzahl ab. Auch die Saison ist für den Fährpreis ausschlaggebend, am besten bucht man so früh wie möglich. Tagfahrten sind günstiger als Nachtfahrten, da man keine Kabine buchen muss.

Frankreich ist ein beliebtes Reiseziel, Maut fällt auf den meisten Autobahnen an. Wählt man kleinere Straßen, sieht man nicht nur mehr von der hübschen Landschaft, sondern spart sich auch die Gebühren. Die A 75 durchs Zentralmassiv ist größtenteils kostenlos, nur bei Millau wartet die gebührenpflichtige Brücke, die aber auch umfahren werden kann. Wer unterwegs Richtung Spanien ist und sparen will, sollte die Route über die Schweiz in Erwägung ziehen. Vor allem Reisemobile über 3,5 Tonnen, die die Schwerlastabgabe in der Schweiz bezahlen müssen, kommen so günstiger weg als bei der Fahrt über französische Autobahnen.

Geht die Fahrt nach Bella Italia, kann man die Schwerlastabgabe gleich ein zweites Mal nutzen und spart sich obendrein noch die Querelen mit der österreichischen Go-Box. In Italien selbst sind die Autobahnen mautpflichtig, schöner und günstiger sind die Landstraßen. Auf der anderen Seite der Adria ist Kroatien ein beliebtes Ziel. Auf dem Weg dorthin wird Slowenien passiert, das mit 30 Euro für einen Monat sehr hohe Vignettenpreise aufruft. Wer diese Maut umfahren will, muss achtgeben, wirklich keine mautpflichtige Straße zu befahren, andernfalls sind die Strafen horrend. Zeitersparnis gegen Geldersparnis: Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. Wer noch berufstätig ist und nur eine begrenzte Zahl an Urlaubstagen hat, wird im Zweifelsfall wohl die schnellere Route vorziehen.

Erfahrungen mit Bip&Go in Frankreich, Spanien, Portugal & Italien

Eine schnelle und bequeme Art, die Straßengebühren in Frankreich, Spanien, Portugal und Italien kontakt- und bargeldlos an den Zahlstellen zu begleichen, stellt die Verwendung des Mauttransponders von Bip & Go dar. Dieser funktioniert – das bestätigen Testfahrten von promobil in allen vier Ländern – zuverlässig für Mobile bis 3,5 Tonnen und bis zu maximal drei Meter Höhe. Maßgeblich ist die bauartbedingte Höhe, das heißt: "Lose" Aufbauten wie Dachboxen und Satellitenantennen zählen nicht. Um eine rasche Durchfahrt zu gewährleisten, rät Bip & Go, den Transponder mittels beiliegenden Halters und Klebepads rechts neben dem Innenspiegel zu platzieren.

Trotz vermeintlich richtiger Montage traten in unserem Test hin und wieder kleine Verzögerungen auf, seltsamerweise aber nur im Urspungsland des Systems, in Frankreich. Besonders fix arbeiteten die Erfassungsgeräte an den italienischen Stationen. Leise Pieptöne aus dem Transponder signalisieren gewöhnlich die erfolgreiche Registrierung und die Öffnung der Schranke. Portugal-Reisende warten indes vergeblich auf eine Bestätigung, da man dort eine andere (meist schrankenlose) Technik verwendet. Doch besonders in Portugal mit seinen vielen mautpflichtigen Strecken ist diese Art der Bezahlung ein enormer Komfortgewinn, da die je nach Betreiber unterschiedlichen Zahlungsmodalitäten oft nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Mobilfahrer müssen die Fahrspuren an den Mautstationen benutzen, die mit einem orangefarbenen "T" gekennzeichnet sind; sie befinden sich in der Regel rechts. Die maximal zulässige Passiergeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Durchfahrten mit der Bezeichnung "Réservé" sind Pkw vorbehalten.

Zwei Preismodelle stehen zur Wahl: Bei unregelmäßig durchgeführten Reisen empfiehlt sich die Variante "gelegentliche Nutzung". Hier beträgt die monatliche Grundgebühr 1,70 Euro für Frankreich und je 2,50 Euro für die übrigen Länder. Sie fällt nur in den Monaten an, in denen der Transponder genutzt wird. Für Vielfahrer kommt unter Umständen ein Jahresabo günstiger. Preise: 16 Euro für Frankreich und je 10 Euro für Spanien und Portugal und/oder Italien. Hinzu kommt noch die Gebühr für die gefahrene Strecke. Das Gerät kostet einmalig 14 Euro beziehungsweise 10 Euro (ohne Italien) zuzüglich 10 Euro Versand. Für Portugal und Italien ist der Eintrag des Fahrzeugkennzeichens im persönlichen Kundenportal vorgesehen. Er dient nur für den Abgleich im Reklamationsfall. Bip & Go-Kunden können das Kennzeichen jederzeit ändern. Die Monatsrechnungen sind online abrufbar, die Bezahlung erfolgt ausschließlich per Lastschrift.

Vorgaben für Autobahnen in Europa

Die Bestimmungen sind innerhalb der EU nicht einheitlich geregelt, und jedes Land hat eigene Vorgaben.

Deshalb ist es wichtig, sich vor jeder Auslandsreise umfassend zu informieren, und zwar nicht nur über die geltenden Verkehrsregeln in der Zieldestination, sondern auch auf dem Weg dahin. Das beginnt schon bei den Verkehrszeichen und den Geschwindigkeitsvorgaben. Passt das Mobil in der Höhe noch durch die kleine Unterführung – oder bleibt man stecken? Und wie schnell darf man eigentlich auf einer Landstraße fahren? Nicht nur in Norwegen, wo eine Geschwindigkeitsübertretung von über 20 km/h bereits zu einer Strafe von 375 Euro führt, werden drastische Bußgelder fällig.

Die Lichtpflicht rund um die Uhr gilt mittlerweile in fast ganz Europa (in Kroatien muss das Licht am Tag nur in der dunklen Jahreszeit leuchten). Anders sieht es aus bei der Kennzeichnung von Ladung, wenn sie am Fahrzeugheck transportiert wird: Italien, Spanien und Portugal bestehen auf ganz bestimmten Warntafeln. Immer weiter verbreitet sind außerdem Umwelt- und City-Maut-Zonen, die mittlerweile – bis auf Kroatien – in allen beliebten Urlaubsländern ausgewiesen sind.

Nicht nur Geschwindigkeitsbegrenzungen, auch die Regeln für Zufahrtsverbote, Umweltzonen und City-Maut sollten bereits vor der Reise bekannt sein. Denn europaweit einheitliche Regelungen für Reisemobile gibt es leider nicht. Wer weiß, was wo gilt, kann den mitunter empfindlichen Strafen entgehen, die bei Missachtung zu zahlen sind. Extra-Tipp: Die App "Green-Zones" listet Informationen zu Umweltzonen recht übersichtlich auf (Apple-/Google-Store).

Überblick über Mautbestimmungen für Wohnmobile in Europa

Europas Vielfalt spiegelt sich auch in den Mautsystemen der einzelnen Länder wider, wie die Tabelle rechts zeigt. Wer nach dem Urlaub keine böse Überraschung in Form von Bußgeldbescheiden erleben will, sollte im Vorfeld notwendige Registrierungen frühzeitig in Angriff nehmen.

Belgien

Mautpflichtige Strecken: Liefkenshoektunnel nordwestlich von Antwerpen (Teil des Autobahnrings R2)

Liefkenshoektunnel nordwestlich von Antwerpen (Teil des Autobahnrings R2) Kosten & Abwicklung: Reisemobile unter 2,74 Meter Höhe: 6 Euro. Über 2,75 Meter: 19 Euro. Rabatt bei Bezahlung mit Kreditkarte.

Bosnien-Herzegowina

Mautpflichtige Strecken: Der fertig gestellte Abschnitt der Autobahn A1 Lucani–Jošanica

Der fertig gestellte Abschnitt der Autobahn A1 Lucani–Jošanica Kosten & Abwicklung: An der Mautstation muss ein Ticket gezogen werden, das beim Verlassen der Autobahn bezahlt wird. Der Preis hängt von gefahrenen Kilometern sowie Gewicht, Höhe und Achszahl ab.

Bulgarien

Mautpflichtige Strecken: Alle Nationalstraßen sowie Sondermaut für einige Brücken über die Donau nach Rumänien

Alle Nationalstraßen sowie Sondermaut für einige Brücken über die Donau nach Rumänien Kosten & Abwicklung: Bezahlung nur per digitaler Vignette, Reisemobile über 3,5 Tonnen werden nach der Emissionsklasse bemautet.

Dänemark

Mautpflichtige Strecken: Die Brücke über den Storebælt sowie die Brücken-Tunnel-Kombination über den Öresund zwischen Dänemark und Schweden

Die Brücke über den Storebælt sowie die Brücken-Tunnel-Kombination über den Öresund zwischen Dänemark und Schweden Kosten & Abwicklung: Die Brücke über den Storebælt sowie die Brücken-Tunnel-Kombination über den Öresund zwischen Dänemark und SchwedenBemautung erfolgt nach Gesamtlänge/Gewicht: Reisemobile über 6 Meter: bis 208 Euro (Öresundbrücke), bis 130 Euro (Storebæltbrücke). Ab der 2. Fahrt lohnt sich ein BroPas- bzw. BroBizz-Vertrag.

Die Brücke über den Storebælt sowie die Brücken-Tunnel-Kombination über den Öresund zwischen Dänemark und SchwedenBemautung erfolgt nach Gesamtlänge/Gewicht: Reisemobile über 6 Meter: bis 208 Euro (Öresundbrücke), bis 130 Euro (Storebæltbrücke). Ab der 2. Fahrt lohnt sich ein BroPas- bzw. BroBizz-Vertrag. Umweltzone : "Miljøzone" in Aalborg, Aarhus, Kopenhagen/Frederiksberg, Odense

: "Miljøzone" in Aalborg, Aarhus, Kopenhagen/Frederiksberg, Odense Geschwindikgeitsbegrenzungen: innerorts 50 km/h, außerorts 80/70km/h, Autobahn 130/80 km/h

Deutschland

Mautpflichtige Strecken: Warnowtunnel in Rostock, Herrentunnel in Lübeck.

Warnowtunnel in Rostock, Herrentunnel in Lübeck. Kosten & Abwicklung: Ab 3,48 Euro (Warnowtunnel) bzw. 3,50 Euro (Herrentunnel).

Ab 3,48 Euro (Warnowtunnel) bzw. 3,50 Euro (Herrentunnel). Umweltzone : Es gibt 56 Umweltzonen, die in Städten und Gemeinden sowie im gesamten Großraum Ruhrgebiet gelten. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit H-Kennzeichen.

: Es gibt 56 Umweltzonen, die in Städten und Gemeinden sowie im gesamten Großraum Ruhrgebiet gelten. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit H-Kennzeichen. Geschwindikgeitsbegrenzungen: innerorts 50 km/h, außerorts 100/80 km/h, Autobahn frei/110 km/h

Frankreich

Mautpflichtige Strecken: Die meisten Autobahnen, Sondermaut für einige Tunnel und Brücken, Citymaut in Form einer kostenpflichtigen Umweltplakette in einigen Städten.

Die meisten Autobahnen, Sondermaut für einige Tunnel und Brücken, Citymaut in Form einer kostenpflichtigen Umweltplakette in einigen Städten. Kosten & Abwicklung: Bemautung erfolgt nach Höhe, Gewicht und Achszahl. Bezahlt wird an Mautstationen in bar oder mit Kreditkarte. Die Télépéage-Spuren können nur mit einem Transponder befahren werden.

Bemautung erfolgt nach Höhe, Gewicht und Achszahl. Bezahlt wird an Mautstationen in bar oder mit Kreditkarte. Die Télépéage-Spuren können nur mit einem Transponder befahren werden. Umweltzone : Rund 35 Umweltzonen mit unterschiedlichen Zufahrtsbeschränkungen (ZCR, ZFE und ZPA) in Städten und Départements landesweit. In Paris allein 4 Umweltzonen

: Rund 35 Umweltzonen mit unterschiedlichen Zufahrtsbeschränkungen (ZCR, ZFE und ZPA) in Städten und Départements landesweit. In Paris allein 4 Umweltzonen Geschwindikgeitsbegrenzungen: innerorts 50 km/h, außerorts 80 km/h, Autobahn 130/110 km/h

Griechenland

Mautpflichtige Strecken: Die meisten Autobahnen, Sondermaut für Brücke Rio-Andirrio, Unterseetunnel Preveta-Aktio und Athenumfahrung

Die meisten Autobahnen, Sondermaut für Brücke Rio-Andirrio, Unterseetunnel Preveta-Aktio und Athenumfahrung Kosten & Abwicklung: Bemautung erfolgt nach Gesamthöhe. Bezahlt wird an Mautstationen in bar oder mit Kreditkarte bzw. bargeldlos mit Transponder.

Großbritannien

Mautpflichtige Strecken: Gebührenpflichtiger Abschnitt der Autobahn M6 nördlich von Birmingham, Sondermaut auf einigen Brücken und Tunnels, Citymaut in London und in der Niedrigemissionszone LEZ im Großraum London.

Gebührenpflichtiger Abschnitt der Autobahn M6 nördlich von Birmingham, Sondermaut auf einigen Brücken und Tunnels, Citymaut in London und in der Niedrigemissionszone LEZ im Großraum London. Kosten & Abwicklung: Bezahlung an Mautstellen in bar oder mit Kreditkarte. Für die Citymaut in London und die LEZ muss man sich online registrieren (kostenlos). Die Gebühren können im Voraus oder bis zu einem Tag nach der Nutzung der Zone entrichtet werden.

Irland

Mautpflichtige Strecken: Die meisten Autobahnen, Sondermaut für einige Brücken und Tunnel

Die meisten Autobahnen, Sondermaut für einige Brücken und Tunnel Kosten & Abwicklung: Reisemobile und Gespanne werden wie Pkw bemautet. Die Maut kann bar bezahlt werden außer auf der M 50 (Dublin Ring Road). Nicht registrierte Fahrzeuge müssen an mit "Payzone"-Logo gekennzeichneten Zahlstellen die Gebühr entrichten.

Island

Mautpflichtige Strecken: Vaðlaheiðargöng-Tunnel

Vaðlaheiðargöng-Tunnel Kosten & Abwicklung: Keine Barzahlung, nur Onlinebezahlung nach vorangegangener Registrierung möglich.

Italien

Mautpflichtige Strecken: Die meisten Autobahnen, Sondermaut für einige Tunnel sowie für die verkehrsbeschränkten Zonen (ZTL) in den Innenstädten von Mailand, Bologna und Palermo.

Die meisten Autobahnen, Sondermaut für einige Tunnel sowie für die verkehrsbeschränkten Zonen (ZTL) in den Innenstädten von Mailand, Bologna und Palermo. Kosten & Abwicklung: Bemautung erfolgt nach Achszahl. Bezahlung an Mautstationen in bar oder mit Kreditkarte, elektronische Maut auf den Autobahnen A36, A59 und A60 erfordert eine Onlineregistrierung oder Barzahlung an der Punto-Verde-Kundendienststelle innerhalb von 15 Tagen.

Bemautung erfolgt nach Achszahl. Bezahlung an Mautstationen in bar oder mit Kreditkarte, elektronische Maut auf den Autobahnen A36, A59 und A60 erfordert eine Onlineregistrierung oder Barzahlung an der Punto-Verde-Kundendienststelle innerhalb von 15 Tagen. Umweltzone : "Zona a traffico limitato" sowie Zufahrts- und Winterfahrverbote in Innenstädten zahlreicher italienischer Städte und Gemeinden. Gebührenpflichtige Umweltzonen in Bologna, Mailand, Palermo.

: "Zona a traffico limitato" sowie Zufahrts- und Winterfahrverbote in Innenstädten zahlreicher italienischer Städte und Gemeinden. Gebührenpflichtige Umweltzonen in Bologna, Mailand, Palermo. Geschwindigkeitsbegrenzung: innerorts 50 km/h, außerorts 90/80 km/h, Autobahn 130/100 km/h

Kroatien

Mautpflichtige Strecken: Alle Autobahnen, Sondermaut für zwei Tunnel

Alle Autobahnen, Sondermaut für zwei Tunnel Kosten & Abwicklung: Bemautung erfolgt nach Achszahl, Gewicht und Gesamthöhe. Bezahlung an Mautstationen in bar oder per Kreditkarte.

Bemautung erfolgt nach Achszahl, Gewicht und Gesamthöhe. Bezahlung an Mautstationen in bar oder per Kreditkarte. Geschwindigkeitsbegrenzung: innerorts 50 km/h, außerorts 90/80 km/h, Autobahn 130/90 km/h

Litauen

Mautpflichtige Strecken: Straßen auf dem Kurischen Nehrung

Straßen auf dem Kurischen Nehrung Kosten & Abwicklung: Die Gebühr (für Reisemobile 15 bis 20 Euro, je nach Saison) ist einmalig an den Kontrollposten Alksnyne oder Nida in bar zu bezahlen.

Moldau

Mautpflichtige Strecken: Gesamtes Straßennetz

Gesamtes Straßennetz Kosten & Abwicklung: Vignettenpflicht für alle nicht in Moldau gemeldeten Fahrzeuge. Die Vignetten sind online, in den Filialen der Moldova Agroindbank oder an Automaten bei Tankstellen erhältlich.

Montenegro

Mautpflichtige Strecken: Sozina-Tunnel auf der E 80 zwischen Podgorica und Bar

Sozina-Tunnel auf der E 80 zwischen Podgorica und Bar Kosten & Abwicklung: Bemautung erfolgt nach Höhe, Gewicht und Achszahl.

Niederlande

Mautpflichtige Strecken: Westerscheldetunnel und Kiltunnel

Westerscheldetunnel und Kiltunnel Kosten & Abwicklung: Kiltunnel: 5 Euro, Westerscheldetunnel: 5,00/18,20 Euro (bis/über 6 m)

Kiltunnel: 5 Euro, Westerscheldetunnel: 5,00/18,20 Euro (bis/über 6 m) Umweltzone : "Milieuzone" in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Utrecht, ab 3,5 t auch in Breda, Delft, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch und Tilbug.

: "Milieuzone" in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Utrecht, ab 3,5 t auch in Breda, Delft, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch und Tilbug. Geschwindigkeitsbegrenzung: innerorts 50 km/h, außerorts 80 km/h, Autobahn jeh nach Tageszeit 100–130/80 km/h

Nord-Mazedonien

Mautpflichtige Strecken: Autobahnen M1, M3 und M4

Autobahnen M1, M3 und M4 Kosten & Abwicklung: Bemautung erfolgt nach Achszahl. Bezahlung an Mautstationen in bar oder per Kreditkarte.

Norwegen

Mautpflichtige Strecken: Die meisten neuen Tunnel, Brücken und Streckenabschnitte, Sondermaut für diverse Städte

Die meisten neuen Tunnel, Brücken und Streckenabschnitte, Sondermaut für diverse Städte Kosten & Abwicklung: Für Reisemobile über 3,5 t zGG sind ein AutoPASS-Chip und die entsprechende Registrierung zwingend erforderlich. Die Maut wird fast überall nur elektronisch erfasst, Bezahlung erfolgt über eine Rechnung.

Für Reisemobile über 3,5 t zGG sind ein AutoPASS-Chip und die entsprechende Registrierung zwingend erforderlich. Die Maut wird fast überall nur elektronisch erfasst, Bezahlung erfolgt über eine Rechnung. Umweltzone : City-Maut in Bærum, Bergen, Bodø, Førde, Grenland, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Nord-Jæren, Oslo und Trondheim. Umweltzonen in Bergen, Oslo.

: City-Maut in Bærum, Bergen, Bodø, Førde, Grenland, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Nord-Jæren, Oslo und Trondheim. Umweltzonen in Bergen, Oslo. Geschwindigkeitsbegrenzung: innerorts 50 km/h, außerorts 80 km/h, Autobahn 90 bzw. 100/80 km/h

Österreich

Mautpflichtige Strecken: Die meisten Autobahnen und Schnellstraßen, Sondermaut für einige Tunnel und Passstraßen

Die meisten Autobahnen und Schnellstraßen, Sondermaut für einige Tunnel und Passstraßen Kosten & Abwicklung: Reisemobile bis 3,5 t benötigen eine Vignette (9,60 Euro/10 Tage), Reisemobile über 3,5 t zGG müssen mit der Go-Box ausgestattet sein (Abrechnung strecken- und emissionsklassenabhängig).

Reisemobile bis 3,5 t benötigen eine Vignette (9,60 Euro/10 Tage), Reisemobile über 3,5 t zGG müssen mit der Go-Box ausgestattet sein (Abrechnung strecken- und emissionsklassenabhängig). Umweltzone : Umweltzonen im Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Wien. Verkehrsbeschränkungen und Fahrverbote für als Lkw zugelassene Kraftfahrzeuge.

: Umweltzonen im Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Wien. Verkehrsbeschränkungen und Fahrverbote für als Lkw zugelassene Kraftfahrzeuge. Geschwindigkeitsbegrenzung: innerorts 50 km/h, außerorts 100/70 km/h, Autobahn 130/80 km/h

Polen

Mautpflichtige Strecken: Autobahnen für alle Fahrzeuge, Schnell- und Bundesstraßen zusätzlich für Fahrzeuge (auch Gespanne) über 3,5 t zGG

Autobahnen für alle Fahrzeuge, Schnell- und Bundesstraßen zusätzlich für Fahrzeuge (auch Gespanne) über 3,5 t zGG Kosten & Abwicklung: Wohnmobile über 3,5 t müssen mit dem elektronischen Maut-Erhebungssystem Viabox ausgestattet sein. Zusätzliche Strecken sind mautpflichtig

Portugal

Mautpflichtige Strecken: Die meisten Autobahnen

Die meisten Autobahnen Kosten & Abwicklung: Die Bemautung richtet sich bei Reisemobilen nach der Achszahl. Die Bezahlung erfolgt entweder an Mautstationen mit direkter Bezahlung oder mit Hilfe elektronischer Systeme. Letzteres erfordert eine Vorab-Registrierung.

Die Bemautung richtet sich bei Reisemobilen nach der Achszahl. Die Bezahlung erfolgt entweder an Mautstationen mit direkter Bezahlung oder mit Hilfe elektronischer Systeme. Letzteres erfordert eine Vorab-Registrierung. Umweltzone : "Zona de Emissões Reduzidas" in Lissabon

: "Zona de Emissões Reduzidas" in Lissabon Geschwindigkeitsbegrenzung: innerorts 50 km/h, außerorts 90 bzw. 100/80 km/h, Autobahn 120/110 km/h

Rumänien

Mautpflichtige Strecken: Alle Nationalstraßen sowie Sondermaut für einige Brücken über die Donau nach Bulgarien

Alle Nationalstraßen sowie Sondermaut für einige Brücken über die Donau nach Bulgarien Kosten & Abwicklung: Reisemobile werden wie Pkw bemautet, man braucht die elektronische Vignette "Rovinieta" (7 Euro/30 Tage). Der Kaufbeleg muss mitgeführt werden.

Schweden

Mautpflichtige Strecke n: Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden, City-Maut in Göteborg und Stockholm, Infrastrukturabgabe für Brücken in Sundsvall und Motala.

n: Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden, City-Maut in Göteborg und Stockholm, Infrastrukturabgabe für Brücken in Sundsvall und Motala. Kosten & Abwicklung: Bemautung erfolgt nach Gesamtlänge: Reisemobile bis 6 m: 55 Euro, 6 – 10 m: 110 Euro, über 10 m: 208 Euro (Öresundbrücke). Ab der 2. Fahrt lohnt sich ein BroPas-Vertrag. Motalabrücke und Sundsvallbrücke sowie City-Maut: Abrechnung per Rechnung/online nach Registrierung.

Bemautung erfolgt nach Gesamtlänge: Reisemobile bis 6 m: 55 Euro, 6 – 10 m: 110 Euro, über 10 m: 208 Euro (Öresundbrücke). Ab der 2. Fahrt lohnt sich ein BroPas-Vertrag. Motalabrücke und Sundsvallbrücke sowie City-Maut: Abrechnung per Rechnung/online nach Registrierung. Umweltzone : "Miljözon" in Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal, Umeå und Uppsala. City-Maut in Göteborg und Stockholm.

: "Miljözon" in Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal, Umeå und Uppsala. City-Maut in Göteborg und Stockholm. Geschwindigkeitsbegrenzung: innerorts 30-50 km/h, außerorts 60-100 km/h, Autobahn 90-120 km/h

Schweiz

Mautpflichtige Strecken: Alle Autobahnen, Sondermaut für Großer-Berhard-Tunnel und Munt-la-Schera-Tunnel

Alle Autobahnen, Sondermaut für Großer-Berhard-Tunnel und Munt-la-Schera-Tunnel Kosten & Abwicklung: Vignette (40 Euro/Jahr) für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, Schwerverkehrsabgabe für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, H- oder 07-Kennzeichen mautfrei.

Vignette (40 Euro/Jahr) für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, Schwerverkehrsabgabe für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, H- oder 07-Kennzeichen mautfrei. Umweltzone : "Circulation différenciée" im Genfer Stadtgebiet und Teilen umliegender Gemeinden

: "Circulation différenciée" im Genfer Stadtgebiet und Teilen umliegender Gemeinden Geschwindigkeitsbegrenzung: innerorts 50 km/h, außerorts 80 km/h, Autobahn 120/100 km/h

Serbien

Mautpflichtige Strecken: Alle Schnellstraßen und Autobahnen

Alle Schnellstraßen und Autobahnen Kosten & Abwicklung: Bemautung erfolgt nach Gewicht. Bezahlung an Mautstationen in bar oder teilweise auch mit Kreditkarte. Bezahlung mit elektronischem System E-Go möglich.

Slowakei

Mautpflichtige Strecken: Alle Autobahnen und Schnellstraßen. Gebührenfreie Abschnitte sind durch eine Tafel mit der Aufschrift ›BEZ UHRADY‹ gekennzeichnet. Für die Strecke vom Grenzübergang Berg nach Bratislava ist keine Vignette erforderlich.

Alle Autobahnen und Schnellstraßen. Gebührenfreie Abschnitte sind durch eine Tafel mit der Aufschrift ›BEZ UHRADY‹ gekennzeichnet. Für die Strecke vom Grenzübergang Berg nach Bratislava ist keine Vignette erforderlich. Kosten & Abwicklung: Man braucht eine elektronische Vignette (14 Euro/30 Tage). Der Kaufbeleg muss mitgeführt werden.

Slowenien

Mautpflichtige Strecken: Alle Schnellstraßen und Autobahnen

Alle Schnellstraßen und Autobahnen Kosten & Abwicklung: Für Fahrzeuge unter 3,5 t zGG ist eine Vignette notwendig, bei Fahrzeugen über 3,5 t zGG wird eine streckenabhängige Maut erhoben. Letztere wird per Transponder (DarsGo-Unit) abgerechnet.

Spanien

Mautpflichtige Strecken : Privat betriebene Autopistas, City-Maut in Madrid/Barcelona

: Privat betriebene Autopistas, City-Maut in Madrid/Barcelona Kosten & Abwicklung: Bezahlung erfolgt an Mautstationen in bar oder per Kreditkarte.

Bezahlung erfolgt an Mautstationen in bar oder per Kreditkarte. Umweltzone : Insgesamt 7 Umweltzonen, darunter "Madrid Central" im Stadtzentrum sowie im Großraum Madrids sowie "Zona de baixes emissiones" in Barcelona und im städtischen Großraum.

: Insgesamt 7 Umweltzonen, darunter "Madrid Central" im Stadtzentrum sowie im Großraum Madrids sowie "Zona de baixes emissiones" in Barcelona und im städtischen Großraum. Geschwindigkeitsbegrenzung: innerorts 50 km/h, außerorts 80 km/h, Autobahn 120/90 km/h

Tschechien

Mautpflichtige Strecken: Alle Schnellstraßen und Autobahnen

Alle Schnellstraßen und Autobahnen Kosten & Abwicklung: Kfz bis 3,5 t zGG sind vignettenpflichtig (12,50 Euro/10 Tage). Für Fahrzeuge über 3,5 t zGG wird eine streckenabhängige Maut mit der satellitengestützte On-board-unit "OBU 5051" erhoben.

Türkei

Mautpflichtige Strecken: Alle Autobahnen, Sondermaut für beide Bosporus-Brücken und den Bospurus-Tunnel

Alle Autobahnen, Sondermaut für beide Bosporus-Brücken und den Bospurus-Tunnel Kosten & Abwicklung: Reisemobile werden je nach Achsabstand (bis/ab 3,2 m) bemautet. Bezahlung erfolgt über ein elektronisches System, Touristen wählen die HGS-Prepaid-Karte.

Ungarn

Mautpflichtige Strecken: Autobahnen und mit einem "M" gekennzeichnete Schnellstraßen

Autobahnen und mit einem "M" gekennzeichnete Schnellstraßen Kosten & Abwicklung: Reisemobile benötigen unabhängig vom zGG die e-Vignette "e-Matrica"

Weißrussland

Mautpflichtige Strecken: Ausländische Fahrzeuge auf allen Straßen

Ausländische Fahrzeuge auf allen Straßen Kosten & Abwicklung: Bezahlung erfolgt über ein elektronisches Mautsystem (BelToll-System) per On-Board-Unit, eine Registrierung ist notwendig.

Achtung: Maut-Falle in Italien

Auch die Maut-Profis unter den Reisemobilisten lernen nie aus, schließlich gibt es jedes Jahr Änderungen in der Bemautung, Zahlungsweisen ändern sich und weitere Strecken werden kostenpflichtig. Letzteres betrifft zum Beispiel Italien. Dort wurde ein neues, komplett automatisiertes Mautsystem namens Free Flow eingeführt. Betroffen ist der Großraum Mailand, genauer die Autostrada 36 (A 36). Mit Hilfe von Sensoren werden dort die Kennzeichen der durchfahrenden Fahrzeuge erfasst.

Um die Bezahlung muss man sich selbstständig kümmern, denn klassische Mautstationen mit Zahlhäuschen gibt es nicht. Stattdessen erfolgt sie durch eine Online-Registrierung oder einen Telepass (siehe "Maut-Boxen"). Über die Homepage der Autobahngesellschaft (https://apl.pedemontana.com) kann man sich mit seinem Kfz-Kennzeichen für eine gelegentliche Nutzung registrieren oder die entsprechende App "APL Free Flow" auf seinem Smartphone installieren. Die Begleichung der Gebühren erfolgt per Kreditkarte und muss innerhalb von 15 Tagen über die Bühne gehen.

Wer sich im Vorfeld nicht informiert und vorbereitet, riskiert ein Bußgeld, wenn er die A 36 trotzdem befährt. Möchte man sich weder online registrieren noch einen Telepass-Vertrag abschließen, gibt es eine weitere Bezahlmöglichkeit. Innerhalb von 15 Tagen nach dem Befahren der mautpflichtigen Strecke muss die Kundendienststelle "Punto Verde" auf der A 36 an der Anschlussstelle Mozzate (Como) aufgesucht und dort unter Angabe des Kfz-Kennzeichens die Gebühr in bar bezahlt werden. Dies ist zusätzlich an acht Tankstellen in der Region möglich. Einzelheiten dazu finden sich ebenfalls auf der Homepage der Autobahngesellschaft, Stichwort "Bezahlpunkte". (www.aiscat.it)