Wohnkomfort heißt der Hauptschwerpunkt beim neuen Grundriss C 644 für den Bürstner Eliseo. Als fünfter Grundriss der Modellreihe zeigt er eine neue Sitzgruppe im Heck. Auf den ersten Blick wirkt das Interieur warm und gemütlich.

Bürstner Eliseo C 644

Einen flexibleren Wohnraum strebt Bürstner mit dem C 644 an. Möglich machen soll das ein Hubbett über der Rundsitzgruppe im Heck. Die Sitzgruppe selbst lässt sich ebenfalls zum Bett umbauen, so entstehen übereinander zwei großzügige Doppelbetten.

Bis zu vier Reisende können auf diesem Doppelstockbett im Eliseo nächtigen und das ohne Schlafdach. Im unteren der Betten ist auf 1,97 x 1,45 Meter minimal weniger Platz als im oberen mit 2,00 x 1,40 Meter.

Vorne im Campingbus befindet sich die Küchenzeile und das Bad. Der Kompressorkühlschrank mit 138 Liter kommt in Serie, ein Zwei-Flammen-Kocher mit Spüle und Abdeckung ebenfalls.

Wasservorrat und Abwassertank entsprechen im C 644 denen der restlichen Modell-Familie. Natürlich können im Eliseo C 644 Campingbus nicht nur 4 Personen schlafen, sondern auch mitfahren. In den Abmessungen entspricht der C 644 dem C642, ist also mit der größte Camper der Eliseo-Baureihe. Wie der C 642 kommt der C 644 mit einer Dieselheizung. Angaben zu Zuladung und Preis gibt es bisher nicht.

Ab Sommer soll der Bürstner Eliseo C 644 erhältlich sein. Neben diesem neuen Grundriss hat Bürstner im Frühjahr 2022 weitere Versionen des Aufstelldach-Campers Copa und die neue Campingbus-Baureihe Lineo vorgestellt.

Eliseo-Baureihe 2022: Weitere News

Für die weiteren Grundrisse aus der Eliseo-Familie gibt es ebenfalls eine Neuerung: Das Schlafdach kann ab sofort mit einem Sun-Roof ergänzt werden. Das gilt für alle Modelle außer dem C 644. Wir haben den Eliseo C 600 schon getestet. Den kompletten Test finden Sie hier.

Premiere Bürstner Eliseo 2021

2021 kam der Eliseo als zweite, etwas gehobenere Bus-Baureihe von Bürstner auf den Markt. Komfort plus Vanlife – das verspricht der neue Campingbus Bürstner Eliseo.

Bei der Basis bedient sich Eliseo am beliebten Fiat Ducato. Das tat Bürstner genauso bei seinem zuletzt präsentierten Campingbus, dem Campeo, das Anfang 2021 Premiere feierte. Anders als dieses Einsteigermodell setzt der Eliseo auf eine etwas hochwertige Ausstattung. Das macht sich auch beim Grundpreis ab 42.790 Euro bemerkbar.

Eliseo: Mittelklasse-Bus für Komfort-Fans

Der Campingbus Eliseo will so viel Wohnlichkeit wie ein ausgebautes Reisemobil bieten. Das markieren im Aufbau beispielsweise die hochwertigen Alurahmenfenster und eine Frontverkleidung mit optionalem Skyroof – im Innenraum das Möbeldekor Bahia und am Eingang ein Element mit Ablagen. Es gibt ein Fenster im Toilettenraum und der Enhängetisch in der Sitzgruppe hat eine drehbare Verlängerung. ESP, ABS und Tagfahrlicht sind ebenfalls serienmäßig enthalten.

Die indirekte Beleuchtung lässt sich bei Bedarf dimmen und eine 50 x 70 Zentimeter große serienmäßige Dachhaube sorgt tagsüber für genügend Licht. Die Seitenwandverkleidung an der Sitzgruppe und über die Schiebetüre besteht aus Textil. In der Küche bietet der Eliseo einen größeren Kühlschrank als der Bürstner Campeo mit bis zu 135 Liter Fassungsvermögen in zwei der vier Grundrisse. In den kleineren Fahrzeugen ist immerhin ein 75-Liter-Kühlschrank eingebaut. Eine TV-Vorbereitung für DVBT ist ebenfalls serienmäßig enthalten.

Vier Grundrisse für Paare und Familien

Zwei von vier Modellen setzen auf Wendigkeit: Der Bürstner Eliseo C 540 und der Eliseo C 543 sind nur 5,41 Meter lang und haben ein maximales Gesamtgewicht von 3,3 Tonnen. Der Radstand von 3,45 Metern verspricht ein Fahrgefühl fast wie in einem großen Pkw. Beide haben ein Querbett im Heck, das 2,00 x 1,35 Meter groß ist, und haben ein Kompaktbad an Bord. Der Eliseo C 543 verzichtet im Gegensatz zum C 540 auf eine Rücksitzbank an der Sitzgruppe und ist mit Fahrer- und Beifahrersitz konsequent für zwei Personen ausgelegt. Dieses Konzept ist bereits aus dem 2019 vorgestellten City Car Harmony Line bekannt.

Zwei Modelle über sechs Meter

Die beiden größeren Grundrisse nutzen das Plus an Fläche für ein größeres Bad und einen Kleiderschrank. Der Bürstner Eliseo C 600 ist ein klassischer Bus der 6-Meter-Größe mit einem Querbett-Grundriss. Sein Maximalgewicht beträgt 3,3 Tonnen. Die Liegefläche misst 1,97 x 1,52/1,49 Meter – zum Kopfende ist sie etwas breiter.

Der Bürstner Eliseo C 641 ist der Größte seiner Klasse mit 6,36 Metern Fahrzeuglänge. Der hat Einzelbetten im Heck, die zusammengebaut 1,97 x 1,94 groß sind. Klappt man die Betten hoch, kann man den Raum im Heck beispielsweise als Fahrradgarage nutzen. Außerdem hat er als einziger serienmäßig eine Combi-6D-Dieselheizung eingebaut. Die anderen drei Modelle setzen auf eine Combi-4-Gasheizung mit Umluft.

Optional lassen sich alle Eliseo-Campingbusse mit einem Aufstelldach erweitern. Hier steht dann ein weiterer Schlafplatz mit einer Liegefläche von 2,00 x 1,35 Metern. Weitere Schlafplätze bietet die umbaubare Rücksitzbank (sofern vorhanden). Hier kann sich ein kleiner Gast auf 1,80 x 0,80 Metern betten.

Schicke Ausstattungspakete

Mit Pakten bestellen Kunden noch mehr Komfort und Luxus im Bürstner Eliseo dazu. Fünf davon stehen zur Auswahl. Das "Active-Paket Eliseo" umfasst eine spezielle Produktgrafik, Alufelgen, Design Polster sowie ein verchromtes Spoilerschutzrohr. Das "Interieur Design Paket FIAT" enthält eine Armaturenbrettveredelung, eine Instrumententafel mit Chromringen, einen schwarzen Kühlergrill und Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen.

Auch ein Winterpaket mit beheiztem Abwassertank, Sitzheizung und leistungsstärkeren Heizungen soll bereit stehen. Die Preise für die Pakete stehen noch nicht fest.