Die Firma Hannes Camper debütierte mit ihren Verkaufsmodellen 2023. Anfang des Jahres wurden Modelle auf Citroën Jumper gelauncht. Die Flotte an angebotenen Campingbussen wurde bereits dieses Jahr erweitert. Im August kamen mit dem Opel Movano und dem Fiat Ducato weitere Basisfahrzeuge hinzu. Das Besondere an den Kastenwagen-Ausbauten ist ihr schickes Design, das an ein Boutique-Hotel erinnern soll.

Launch von Viica Vans

Wie auch bei der Muttermarke Hannes Camper setzt der Ausbauer auf eine Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen Robeta in Slowenien. Für die schicke Optik der Fahrzeuge im Inneren wurde der Designer Luka Zajc engagiert. Als Innen- und Industriedesigner hat er mit seinem Team schon zahlreiche Yachten sowie das ein oder andere Campingfahrzeug designt. Man merkt, dass ein schickes Design ein wichtiger Teil des Vermarktungs-Konzepts ist. Viica Vans planen, ihre neuen Fahrzeuge am Messestand von Hannes Camper auf der CMT in Stuttgart vorzustellen.

Zunächst solle zwei Modelle gelauncht werden: der Viica 60 und der Viica 64. Die Fahrzeuge unterscheiden sich im verbauten Heckbett und in der Länge des Fahrzeugs. Als Basisfahrzeug dient der Citroën Jumper, der wahlweise einen 140 PS oder 165-PS-Motor bekommt. Viica Vans garantierten bei diesen Ausführungen eine Verfügbarkeit bis Ende Juni 2024. Bis März 2024 gibt es als weitere Optionen den Opel Movano mit 165 PS sowie den Fiat Ducato mit wahlweise 140 PS und 180 PS als Basis.

Erster Blick ins Innere

Der Grundriss folgt dem Kastenwagen-typischen Schema. Links der Schiebetür befindet sich die Küche, gegenüber liegt die Sitzgruppe mit drehbaren Cockpit-Sitzen. Direkt im Anschluss daran ist das Bad gelegen, das dank einer schwenkbaren Waschtisch-Wand eine großzügige Duschgelegenheit schafft. Im Heck ist das Bett platziert, wobei im sechs Meter langen Viica 60 ein Queensbett verbaut ist und im 6,30 Meter langen Viica 64 ein Längsbett zu finden ist.

Genau wie bei den Modellen von Hannes Camper wollen auch die Viica Vans mit einem durchgestylten Innenraum glänzen. Nach eigener Aussage soll die Optik an ein "Lifestyle-Hotel" erinnern. Der Innenraum wirkt auf den ersten Blick recht dunkel und minimalistisch. Die dominierende Farbe der Möbel ist anthrazit in Verbindung mit helleren Holzelementen. Dank der indirekten Beleuchtung entsteht trotzdem eine behagliche Atmosphäre. Ein echter Hingucker sind zudem die offenen Schränke über dem Bett und die komplett aus Holz bestehende Tür des Badezimmers.

Die Serienausstattung kann sich sehen lassen. Neben einer Thule Markise, einer Anhängerkupplung, einer Druckwasserpumpe, Privacy Verglasung am Rahmenfenster, sind auch eine Dometic Gasheizung, das Elektropaket mit USB-Steckdosen, ein Naviceiver und eine Rückfahrkamera bereits aufpreisfrei an Bord.

Preislich beginnen die Modelle bei 73.900 Euro (Viica 60) und 75.900 Euro (Viica 64). Weitere Details erfahren Sie auf promobil.de nach der Vorstellung auf der CMT.