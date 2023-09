Nordvan baut einen Elektro-Camper! Damit gehört der Ausbauer zu den ersten die sich an den ID.Buzz wagen.

Nordvan zeigt auf dem Caravan Salon den ID.Bee, einen Elektro-Campervan auf VWs ID.Buzz. Damit ist der Ausbauer aus dem schleswig-holsteinischen Neumünster einer der ersten, der eine Campingversion des elektrischen ID.Buzz anbietet.

Der Name ID.Bee ist eine Anlehnung an die wabenförmigen Elemente, die im Möbelbau und an den Polstern auftauchen.

Elektro-Campervan ID.Bee

Der ID.Bee kommt mit einer Küchen- und Möbelzeile auf der Beifahrerseite, in der ein mit Landstrom betriebenes Induktionskochfeld, ein Frischwasserkanister mit Brause, ein faltbares Spülbecken und Staufächer untergebracht sind.

Die wabenfärmigen Klappen, sind keine Klappen im herkömmlichen Sinne, sondern Platten, die mittels Magnet in den Aussparugen halten. Herausgenommen, lassen sie Licht durch die Seitenfenster durch. Außerdem verleihen die Holzmöbel aus Bambusfurnier dem ID.Buzz mehr Camping-Gemütlichkeit.

Apropos Beleuchtung: Nordvan spielt mit unterschiedlichen Arten der Innenbeleuchtung. Indirektes Licht gibt es etwa in allen Einbaumöbeln.

Auf der Fahrerseite steht eine Längssitzbank, die zum Bett ausgezogen werden kann. Ist die Bank umgebaut entsteht eine Liegefläche mit einer Gesamtbreite von 1,27 Meter, eine Matratze mit Länge 1,97 Meter passt ebenfalls auf die Fläche. Nicht schlecht für den kleinen Buzz.

Ausstattung und Technik

Unter der Sitzbank befindet sich eine 21-Liter-Kühlbox und eine portable Toilette (von Trelino). Eine 90-Ah-Lithium-Batterie ist mit an Bord, eine 110-W-Solaranlage auf dem Dach montiert. Auf dem Dach gibt es zudem eine Dachluke für frische Luft. Das ganze System ist laut Nordvan modular aufgebaut und kann schnell in das Fahrzeug eingebaut werden, laut Hersteller kommt der ID.Buzz so zu einem Gewicht von 2,4 Tonnen. Etwa 600 kg Zuladung sollen dann noch bleiben.

Außen ist das gezeigte Fahrzeug foliert, das Ausstellungsfahrzeug vom Caravan Salon 2023 mit 204 PS ist zu einem wirklich günstigen Preis von 67.500 Euro ausgeschrieben. Voraussichtlich soll der Nordvan-Elektro-Camper ab 75.000 Euro erhältlich sein.

Bisher haben wir hier den Elektro-Camper von Alpincamper auf ID.Buzz gezeigt. Bei VW gibt es bisher keinen Ausbau für den E-Van. Wie sich aus dem Serien ID.Buzz ein Camping-Fahrzeug machen lässt, und wie sich dieses fährt, erklären wir hier: ID.Buzz als Campervan.

Daten Nordvan ID.Bee