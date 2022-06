Die wichtigste Frage, die sich alle derzeit stellen, die mit dem Gedanken spielen auch beim Campingfahrzeug auf Elektromotor zu wechseln, ist: Wie weit komme ich denn? Der Peugot e-Rifter hat den Vorteil gegenüber größeren Fahrzeugen, dass er recht kompakt und leicht ist. Schließlich handelt es sich hier um keinen großen Transporter oder Bus, sondern um einen 4,75 Meter langen und 1,88 Meter hohen Hochdach-Kombi.

Der Peugot e-Rifter hat einen 136-PS-Elektromotor an Bord, der von einer Lithium-Ionen-Batterie mit 50 kWh angetrieben wird. Seine Maximalgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 135 kmh an. Mehr dazu hier.

Mit dem e-Rifter in die Zukunft reisen

An einer normalen Haushaltssteckdose ist die Batterie in etwas über 31 Stunden voll. An einer Wall Box ist sie in ca 5 Stunden bei 100 Prozent, dank thermischer Kontrolle an der Schnellladestation in 30 Minuten auf 80 Prozent. Mit der thermischen Steuerung lässt sich die Reichweite optimal errechnen. Entsprechend lässt sich unterwegs mit dem angeschlossenen Navigationssystem eine Route planen. Die 3D-Navigation an Bord des e-Rifters funktioniert mit Sprachsteuerung, bietet verkehrsabhängige Alternativrouten in Echtzeit an und informiert gleichzeitig übers Wetter.

Mit dem öffentlichen Ladeangebot der "Free2Move"-Services und über 220.000 Ladeterminals in Europa kann man so die Reise im Elektro-Minivan planen. Simulatoren und digitale Routen auf der Peugeot-Website sollen allen Neulingen in Sachen Elektromobilität auf die Sprünge helfen.

Campervan-Ausbau von Vanderer

Der Peugeot e-Rifter kommt optional mit 5 oder 7 Sitzen. Zum Campervan wird der dank Vanlife-Spezialist Vanderer, der bereits 2021 einen Ausbau auf Hochdach-Kombi Citroën Berlingo XL herausgebracht hat. Von Vanderer stammen die ausbaubaren Modulmöbel "Interior Lving" und ein Paket namens "Cool&Freeze" – je nach Kundenwunsch kann man sich den Hochdachkombi zum individuell passenden Campingfahrzeug umgestalten. Die Möbel lassen sich ohne Werkzeug ins Fahrzeug montieren – und zu zweit hinein oder wieder hinaushieven.

Im Heck kann man entweder auf einer L-Sitzbank lümmeln, schlafen oder kochen. In der Küchenzeile befindet sich eine höhenverstellbare Arbeitsfläche mit Stauraum und kleinem Heckauszug. Auf der Loungbank sitzend oder hinter dem Fahrzeug stehend kann man sich entscheiden, ob man mit Gasflamme oder einem kleinen Induktionsherd kochen will. Ein Spülbecken ist ebenfalls an Bord, die Frisch- und Abwasserkanister fassen jeweils 12 Liter.

Die Sitzbank lässt sich zu einem Schlafplatz für zwei umbauen. Zwei weitere Liegeflächen gibt's im Aufstelldach. Der Zeltbalg im Dach lässt sich komplett öffnen, sodass an heißen Sommertage genügend Frischluft-Durchzug in dem Minicamper herrscht. Eine Fiamma-Markise ist ebenfalls schon vormontiert – um hier an sonnigen Tagen vor dem Minivan zu chillen.